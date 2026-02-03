100 Prozent Sporthilfe-Förderung: Alle deutschen Olympiastarterinnen und -starter durch Sporthilfe unterstützt

Frankfurt am Main (ots) –

Alle 184 Olympia-Starterinnen und -Starter wurden im Laufe ihrer Karriere von der Sporthilfe unterstützt / Rund 8 Millionen Euro Gesamtfördersumme / Sporthilfe-Medaillenprämien erhöht und erstmals steuerfrei, geplante Gesamtsumme so hoch wie nie

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo einer der wichtigsten Förderpartner der deutschen Athletinnen und Athleten: Alle 184 Team-Mitglieder wurden im Verlauf ihrer Karriere von der Sporthilfe gefördert. Aktuell erhalten 173 der 184 Olympiastarterinnen und -starter (94 Prozent) Unterstützung durch die Stiftung.

Die Gesamtfördersumme aller deutschen Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer beläuft sich über alle Förderjahre hinweg auf rund 8 Millionen Euro. Während der laufenden Olympiade (1. März 2022 bis 28. Februar 2026) wurden rund 3,6 Millionen Euro an Förderleistungen an das Olympia-Team ausgeschüttet.

Bei einer Podestplatzierung fallen die Sporthilfe-Medaillenprämien und somit auch die geplante Prämiensumme bei diesen Spielen so hoch aus wie nie zuvor: Für eine Goldmedaille erhalten Athletinnen und Athleten 30.000 Euro (zuvor 20.000 Euro), für Silber 20.000 Euro (zuvor 15.000 Euro) und für Bronze 10.000 Euro. Zudem sind die Sporthilfe-Medaillenprämien für Erfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen dank eines Beschlusses des Deutschen Bundestags seit diesem Jahr steuerfrei. Mehr dazu… (https://sporthilfede.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kommunikation/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2B15030D-D17C-4DB1-9AB7-7913B1625554%7D&file=83_PM_Sporthilfe-Medaillenpr%C3%A4mien_Steuerfreiheit%2BErh%C3%B6hung.docx&action=default&mobileredirect=true)

„Olympischer Erfolg muss lange und akribisch vorbereitet werden. Wir als Sporthilfe unterstützen dabei, die Athletinnen und Athleten, die in Mailand und Cortina am Start stehen seit vielen Jahren mit gezielter Förderung. Die Aufgabe der Sporthilfe ist es, Talenten frühzeitig zu begleiten und sie über ihre gesamte Karriere hinweg als verlässlicher Lifetime-Companion zu unterstützen“, sagt Karin Orgeldinger, Vorstand Förderung der Stiftung Deutsche Sporthilfe. „Wir wünschen der gesamten deutschen Olympiamannschaft viel Erfolg in Mailand und Cortina und freuen uns auf spannende und emotionale Spiele.“

Athletinnen und Athleten der aktuellen Olympiamannschaft wurden durchschnittlich fast neun Jahre von der Sporthilfe begleitet. 75 Sportlerinnen und Sportler (40,8 Prozent) sind seit mindestens zehn Jahren Teil der Förderung. Mit einer Förderdauer von 26 Jahren und vier Monaten wird Tobias Arlt am längsten im deutschen Olympiateam unterstützt, gefolgt von Tobias Wendl (24 Jahre und ein Monat).

Fünf Mitglieder der deutschen Olympiamannschaft wurden in der Vergangenheit als Sporthilfe Juniorsportlerinnen bzw. Juniorsportler ausgezeichnet: Johannes Rydzek (2011) in der Einzelwertung sowie Francesco Friedrich (2013), Johannes Lochner (2016) und Laura Nolte gemeinsam mit Deborah Levi (2021) in der Mannschaftswertung (alle Bob).

Mehr zu den Elite-Programmen:

Neben der Grundförderung unterstützt die Sporthilfe gemeinsam mit ihren Nationalen Förderern und Partnern die größten Medaillenhoffnungen in ihren umfangreichen Elite-Programmen (Mehr zu den Teams… (https://www.sporthilfe.de/athletenfoerderung/foerderkonzept/)):

Die ElitePlus-Förderung ist die höchste Förderstufe der Sporthilfe. Hier wurden im Vorfeld der Olympischen Winterspiele seit Mai 2025 Medaillenaspirantinnen und -aspiranten ohne Sportförderstellen bei Bundeswehr, Zoll oder Polizei mit 1000 Euro zusätzlich im Monat unterstützt. In der aktuellen Olympiamannschaft sind das Snowboarderin Annika Morgan, Eiskunstläufer Nikita Volodin sowie die Bob-Sportler Johannes Lochner, Georg Fleischhauer, Thorsten Margis und Joshua Tasche.

46 Top-Athletinnen und -Athleten der aktuellen Olympiamannschaft wurden im Laufe ihrer Karriere im Rahmen der Elite-Förderung unterstützt. Aktuell befinden sich 30 Athletinnen und Athleten in dem Förderprogramm, unter anderem Tatjana Paller in der neuen olympischen Sportart Skibergsteigen, die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger und Julian Schmid, Bobpilotin Laura Nolte und Rennrodler Felix Loch.

64 der Olympiastarterinnen und -starter wurden bereits in einer frühen Phase ihrer Karriere durch die Nachwuchselite-Förderung begleitet. In Mailand und Cortina befinden sich mit Jakob Moch (Skilanglauf), Mathilda Scheid (Eishockey) und der erst 16-jährigen Mathilda Heine (Snowboard) zwei Athletinnen und ein Athlet aktuell in diesem Förderprogramm.

Unter den Nominierten finden sich zudem 25 studierende Athletinnen und Athleten, die zusätzlich über das Sport-Stipendium der Sporthilfe mit monatlich 300 Euro gefördert wurden oder aktuell werden. Fünf Athletinnen und Athleten wurden im Rahmen der #comebackstronger-Förderung unterstützt.

Auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026 wurden insgesamt 68 Athletinnen und Athleten der deutschen Olympiamannschaft mit Bundesmitteln unterstützt. Aktuell erhalten 25 Sportlerinnen und Sportler eine Förderung aus Bundesmitteln, darunter die Eishockey-Spielerinnen Lilli und Luisa Welcke, Curler Marc Muskatewitz sowie Skifreestylerin Emma Weiß. Im aktuellen Olympiazyklus (seit März 2022) flossen 685.250 Euro an Bundesmitteln direkt an Athletinnen und Athleten der aktuellen Olympiamannschaft. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 2,3 Millionen Euro an Bundesmitteln über die Sporthilfe an olympische Wintersportathletinnen und -athleten ausgeschüttet.

Weitere Informationen:

Unterstützt werden kann speziell der Wintersport durch die aktuelle Spendenkampagne #wirgehenweiter. Mehr dazu hier… (https://www.sporthilfe.de/wirgehenweiter)

Oder durch Team-Patenschaften für bestimmte Sportarten, wie Biathlon oder Eishockey. Mehr dazu hier… (https://www.sporthilfe.de/spenden/team-pate)

