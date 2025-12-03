Wolfgang Kindls Traum von drei olympischen Medaillen

Winterberg (ots) –

Natürlich denkt Wolfgang Kindl schon an den Februar, wenn die olympischen Rennen in Cortina d’Ampezzo anstehen. „Dass ich mich dafür qualifiziere, ist ein riesengroßes Ziel“, sagt der 37 Jahre alte Rodler aus Innsbruck, „es wären dann meine fünften Spiele.“ Eine stolze Zahl. Der 1,66 Meter große Athlet möchte auf der neuen „Pista Olimpica Eugenio Monti“ auch Geschichte schreiben. „Wenn ich dabei bin, dann möchte ich auch mit Medaillen heimfahren – im Einzel und im Doppel“, beschreibt er seine Ambitionen. Möglich wäre sogar noch Edelmetall mit der Staffel. Drei Medaillen hat noch nie ein Rodler bei denselben Olympischen Spielen gewinnen können.

Noch ist dies nur ein Traum. Die Realität heißt Qualifikation. Die ist im starken österreichischen Team nicht so einfach. „In unserem Team ist es schon brutal schwer, sich zu qualifizieren“, erläutert Kindl, „in jeder Disziplin muss einer, der Weltklasse ist, zuschauen.“ Im Einzel kämpfen vier Athleten um drei Startplätze: David und Nico Gleischer, Jonas Müller und Kindl. Im Doppel wollen Juri Gatt und Riccardo Schöpf sowie Yannick Müller und Armin Frauscher dem Duo Thomas Steu/Wolfgang Kindl den Startplatz streitig machen.

Ein großer Pluspunkt in dieser Situation ist Kindls große Erfahrung. Vor 20 Jahren gab er bereits sein Debüt im Weltcup. 2017 erlebte er bei der Weltmeisterschaft im heimischen Igls sein bisheriges Karriere-Highlight: Sowohl im Einzel wie auch im Sprint gewann er den Titel. Im Gesamtweltcup wurde er dreimal Zweiter und zweimal Dritter. Bei den Olympischen Winterspielen vor vier Jahren in Peking holte er Silber im Einzel und mit dem Team in der Staffel. Doch er musste auch immer wieder mit Rückschlägen fertig werden. Ganz ehrlich gibt er zu, dass er sich bei Schlittenbau ein wenig vertan hat. „Ich habe mich ein wenig verkopft im Material“, erklärt er, „ich habe immer wieder Neues probiert, das dann nicht funktioniert hat.“ Dazu erkrankte er im Sommer 2024 am Pfeifferschen Drüsenfieber, was die Vorbereitung auch nicht begünstigte.

Als sehr wichtig bezeichnet Wolfgang Kindl die Entscheidung, dass er neben dem Einer auch im Doppel antritt. Was zunächst nur als Scherz begonnen hat, wurde schnell ein Fakt. Thomas Steu war vor zwei Jahren nach dem Rücktritt seines Untermanns Lorenz Koller auf der Suche nach einem neuen Partner. Aus einer Laune heraus sagte Kindl: „Ich setze mich hinten drauf, das wird schon klappen.“ Es hat geklappt. „Danach haben wir ernstlich drüber nachgedacht und analysiert, wie man das schaffen kann, dass es wirklich funktioniert.“

Die Grundvoraussetzung war erst einmal, dass der Schlitten komplett umgebaut wurde. Schließlich ist Kindl zehn Zentimeter kleiner als Lorenz Koller. Auch im Training mussten Kompromisse eingegangen werden, schließlich musste Kindl neben dem Doppel auch noch mit dem Einer fahren. „Thomas hat sehr gut mitgespielt“, lobt Kindl seinen Vordermann. Auch bei der Präparation des Schlittens liegt die Hautarbeit bei Steu. Doch die beiden harmonieren hervorragend. Und sind zudem noch erfolgreich. Zwar nicht immer so wie im vergangenen Winter in Pyeongchang, als Kindl innerhalb von zwei Stunden erst beim Doppelrennen triumphierte und dann auch noch im Einer den Weltcup gewann. In der Gesamtwertung des EBERSPÄCHER Weltcup belegte Kindl im Einzel Platz fünf, im Doppel mit Steu Platz drei.

Einerseits kann Wolfgang Kindl als Gefühlsfahrer seine Erfahrungen vom Einer mit ins Doppel mitnehmen. „Auch im Doppel spürt man, wenn man lenken muss.“ Andererseits profitiert er vom Doppel wieder für den Einzel. „Weil ich den Kopf schon immer sehr weit hinten hatte, habe ich sehr wenig auf optische Signale vertraut, sondern bin nach Gefühl gefahren. Ich glaube, dass ich das im Doppel noch ein wenig mehr ausweiten und auf den Einsitzer übertragen konnte.“

Natürlich hatten sich Wolfgang Kindl und Thomas Steu auf den Weltcupauftakt in Innsbruck-Igls gefreut. Sie hatten sich einen Vorteil auf der heimischen Bahn erhofft. Weil der Eiskanal nach den Umbauarbeiten noch nicht homologiert werden konnte, findet der Start in die Olympiasaison am kommenden Wochenende (5. bis 7. Dezember) in Winterberg statt. Dass Routinier Kindl es auch in der Ferne kann, hat er am vergangenen Wochenende auf der Olympiabahn in Cortina mit Platz drei im Einer und Platz vier im Doppel bewiesen. Der Doppelstart bei den Olympischen Spielen in Cortina rückte dadurch ein Stück näher.

