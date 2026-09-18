Wie lange sind Drogen nachweisbar? Wann darf ich wieder Auto fahren und was passiert, wenn ich zu Fuß erwischt werde? Sedura klärt auf

Düsseldorf (ots) –

Freitagabend konsumiert, Montagmorgen wieder ins Auto – alles kein Problem? Genau diese Rechnung kann beim Thema Drogen und Führerschein gefährlich werden. Denn nur weil du dich längst wieder nüchtern fühlst, bedeutet das nicht automatisch, dass eine Substanz aus deinem Körper verschwunden ist. Und nur weil ein Abbauprodukt noch nachweisbar ist, bedeutet das wiederum nicht automatisch, dass du noch unter der Wirkung stehst. Wer seinen Führerschein schützen möchte, muss deshalb drei Dinge unterscheiden: Wirkungsdauer, Nachweisbarkeit und Fahrerlaubnisrecht.

Und noch etwas wissen viele nicht: Bei bestimmten Drogen kann dein Führerschein sogar dann zum Thema werden, wenn du bei dem betreffenden Vorfall überhaupt kein Auto gefahren bist.

Das folgende Drogen-ABC zeigt dir, mit welchen ungefähren Nachweiszeiten du bei den wichtigsten Substanzen rechnen musst – und warum du dich niemals ausschließlich auf eine Stundenangabe verlassen solltest.

Wichtig: Alle nachfolgenden Zeiten sind lediglich Orientierungswerte. Nachweiszeiten hängen unter anderem von Dosis, Konsumhäufigkeit, Stoffwechsel, Körper, Wirkstoff und Untersuchungsmethode ab. Sie sind keine Garantie dafür, ab wann eine Autofahrt rechtlich zulässig oder medizinisch sicher ist.

Alkohol – vergleichsweise berechenbar, aber nicht auf die Minute

Bei Alkohol lässt sich der Abbau zumindest grob abschätzen. Als Orientierung wird häufig mit einem Abbau von ungefähr 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde gerechnet. Wer beispielsweise nach dem Trinken tatsächlich 1,0 Promille erreicht hat, darf daraus aber nicht einfach schließen: „Zehn Stunden später bin ich garantiert bei null.“

So exakt funktioniert der menschliche Körper nicht. Außerdem steigt die Blutalkoholkonzentration nach dem letzten Getränk zunächst noch an. Als grobe Orientierung gilt: Die Wirkung von Alkohol hängt stark von Menge und Trinkdauer ab. Im Blut wird Alkohol durchschnittlich mit etwa 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde abgebaut. Im Urin kann Alkohol noch etwa drei bis maximal vier Tage nachweisbar sein. Bei regelmäßigem Konsum kann außerdem längerfristiger Alkoholkonsum über spezielle Laborparameter beziehungsweise Marker untersucht werden.

Deshalb gilt: Promillerechner und Apps können bei der Einschätzung helfen, sind aber keine Garantie für einen bestimmten Blutalkoholwert. Wer sicher gehen möchte, plant großzügige Zeitreserven ein

Cannabis – hier wird die Sache komplizierter

Cannabis ist wesentlich schwieriger einzuschätzen als Alkohol. Der entscheidende Unterschied besteht zwischen aktivem THC und seinen Abbauprodukten, insbesondere THC-COOH. Während aktives THC für die aktuelle verkehrsrechtliche Situation eine besondere Bedeutung hat, kann THC-COOH noch deutlich länger nachgewiesen werden. Vor allem gilt: Je regelmäßiger konsumiert wird, desto schwieriger wird eine pauschale Zeitangabe.

Bei gelegentlichem Konsum, zum Beispiel ungefähr alle zwei Wochen, hält die Wirkung häufig etwa 1 bis 4 Stunden an. Aktives THC ist im Blut typischerweise deutlich kürzer nachweisbar als THC-COOH; relevante Werte können aber auch noch 8 bis 10 Stunden später bestehen. THC-COOH ist im Urin häufig etwa 4 bis 7 Tage nachweisbar. Individuelle Unterschiede, etwa beim Stoffwechsel, können dabei erheblich sein. Bei täglichem oder nahezu täglichem Konsum sieht die Situation völlig anders aus: Aktives THC kann im Blut 3 bis 7 Tage nachweisbar sein, in seltenen Fällen auch länger. THC-COOH kann im Urin mehrere Wochen und teilweise bis zu 3 Monate nachweisbar bleiben, weil sich Abbauprodukte bei regelmäßigem Konsum stark im Körper anreichern können.

Genau deshalb kann ein regelmäßiger Cannabiskonsument nicht einfach dieselbe Wartezeit verwenden wie jemand, der nur einmalig oder gelegentlich konsumiert hat. Wer regelmäßig konsumiert und Klarheit über seine tatsächlichen Blutwerte benötigt, kann eine quantitative Laboruntersuchung ärztlich abklären lassen.

Bei ärztlich verordnetem Cannabis bestehen rechtliche Besonderheiten. Eine Verschreibung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass man unabhängig von Dosierung und Beeinträchtigung fahren darf. Ein bloßes Attest sollte deshalb nicht als pauschaler Schutz vor fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen verstanden werden. Eine kostenlose Ersteinschätzung kann direkt über https://www.sedura-consulting.de/ gebucht werden.

Kokain – kurze Wirkung, aber länger nachweisbar

Kokain ist ein gutes Beispiel dafür, warum Wirkungsdauer und Nachweisbarkeit nicht dasselbe sind. Die subjektiv wahrgenommene Wirkung kann relativ schnell verschwinden. Im Körper entstehen jedoch Metaboliten, insbesondere Benzoylecgonin, die deutlich länger nachgewiesen werden können.

Bei gelegentlichem Konsum hält die Wirkung häufig etwa 1 bis 3 Stunden an. Kokain selbst kann im Blut grob bis etwa 12 bis 24 Stunden nachweisbar sein. Das Abbauprodukt Benzoylecgonin ist im Urin dagegen häufig etwa 2 bis 4 Tage nachweisbar. Besonders riskant ist außerdem die Kombination von Alkohol und Kokain, weil dabei Cocaethylen entstehen kann.

Bei regelmäßigem Konsum kann sich das Nachweisfenster verlängern. Kokain kann im Blut bis zu 24 Stunden nachweisbar sein, während Metaboliten im Blut länger auffallen können. Benzoylecgonin kann im Urin bei regelmäßigem Konsum einige Wochen bis wenige Monate nachweisbar bleiben.

Amphetamin / Speed – Wirkung lässt nach, Nachweis bleibt möglich

Amphetamin gehört zu den Stimulanzien und kann noch nachgewiesen werden, nachdem die gewünschte Wirkung bereits deutlich nachgelassen hat. Bei gelegentlichem Konsum hält die Wirkung häufig etwa 6 bis 12 Stunden an. Im Blut ist Amphetamin grob bis etwa 24 Stunden nachweisbar, im Urin häufig etwa 1 bis 4 Tage. Dabei können Dosis, Urin-pH und individuelle Faktoren beeinflussen, wie schnell die Substanz ausgeschieden wird.

Bei regelmäßigem Konsum können sich die Nachweiszeiten verlängern. Im Blut sind dann etwa 24 bis 48 Stunden möglich, im Urin häufig weiterhin 1 bis 4 Tage, in seltenen Fällen auch einige Tage mehr. Auch hier gilt deshalb: Die reine Wirkungsdauer sagt nicht zuverlässig aus, wann aus medizinischer oder rechtlicher Sicht wieder gefahren werden sollte.

Methamphetamin / Crystal Meth – oft länger wirksam als erwartet

Methamphetamin ist chemisch mit Amphetamin verwandt, besitzt aber andere pharmakologische Eigenschaften und kann deutlich länger wirken. Die Wirkung hält häufig viele Stunden an, teilweise auch deutlich länger. Im Blut ist Methamphetamin grob bis etwa 24 Stunden oder länger nachweisbar, im Urin häufig 1 bis 4 Tage, gegebenenfalls auch länger.

Bei häufigem Konsum können ähnliche Parameter wie bei Amphetamin relevant werden. Auch hier gilt deshalb: Wer sich nicht mehr akut unter Wirkung fühlt, sollte daraus nicht automatisch schließen, dass rechtlich oder medizinisch bereits Entwarnung besteht.

MDMA / Ecstasy – Wirkung und Inhaltsstoffe nicht unterschätzen

MDMA gehört ebenfalls zur Gruppe der stimulierenden psychoaktiven Substanzen. Bei gelegentlichem Konsum hält die Wirkung häufig etwa 3 bis 6 Stunden an, Nachwirkungen können jedoch länger spürbar sein. Im Blut ist MDMA grob bis etwa 24 Stunden nachweisbar, im Urin häufig 1 bis 4 Tage.

Bei häufigerem Konsum können sich die Nachweiszeiten verlängern. Im Blut sind dann 24 bis 48 Stunden möglich, im Urin bis zu 4 Tage. Gerade bei Ecstasy kommt ein zusätzliches Problem hinzu: Wer eine Tablette konsumiert, weiß ohne Laboranalyse nicht zwingend, welche Substanzen und Mengen tatsächlich darin enthalten sind.

Benzodiazepine – eine Gruppe mit riesigen Unterschieden

Bei Benzodiazepinen sind pauschale Angaben besonders schwierig. Warum? Weil „Benzodiazepine“ keine einzelne Droge bezeichnet, sondern eine ganze Wirkstoffgruppe. Unterschiedliche Präparate haben teilweise völlig unterschiedliche Halbwertszeiten.

Bei gelegentlicher Einnahme hält die Wirkung je nach Wirkstoff häufig mehrere Stunden an. Im Blut können Benzodiazepine Stunden bis mehrere Tage nachweisbar sein, im Urin häufig mehrere Tage, je nach Wirkstoff auch länger. Die Besonderheit liegt hier vor allem in den enormen Unterschieden zwischen den einzelnen Benzodiazepinen.

Bei langfristiger Einnahme sieht die Situation noch einmal anders aus. Im Blut sind je nach Wirkstoff etwa 3 bis 8 Tage möglich, im Urin können Benzodiazepine mehrere Wochen bis Monate nachweisbar sein. Bei bestimmten Wirkstoffen sind besonders lange Nachweisfenster möglich. Hinzu kommt, dass es bei Langzeiteinnahme zu einer Akkumulation kommen kann.

Auch bei einem ärztlich verschriebenen Medikament gilt: Verschrieben bedeutet nicht automatisch fahrtüchtig.

Heroin – kurze Nachweiszeit, hohes Risiko

Heroin besitzt ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial, wird im Körper aber vergleichsweise schnell verstoffwechselt. Für den Nachweis sind deshalb insbesondere seine Metaboliten von Bedeutung.

Die Wirkung hält häufig etwa 3 bis 6 Stunden an. Heroin selbst ist im Blut meist nur wenige Stunden bis maximal 24 Stunden nachweisbar. Im Urin können die Abbauprodukte typischerweise mehrere Tage nachgewiesen werden. Besonders wichtig ist dabei, dass spezifische Metaboliten einen Heroinkonsum belegen können.

Auch hier gilt: Eine kurze Nachweiszeit bedeutet keinesfalls ein geringes fahrerlaubnisrechtliches Risiko.

LSD – selten im Screening, aber nicht ohne Risiko

LSD wird häufig vergessen, weil es im Vergleich zu Cannabis, Kokain oder Amphetamin deutlich seltener Gegenstand klassischer Drogenscreenings ist.

Die Wirkung hält etwa 6 bis 12 Stunden an. Im Blut ist LSD meist nur während der Wirkung, also etwa 6 bis 12 Stunden, nachweisbar. Im Urin ist ein Nachweis grob 1 bis 2 Tage möglich. Zu beachten ist außerdem, dass für LSD eine spezielle Analytik erforderlich ist.

Und was passiert, wenn ich zu Fuß mit Drogen erwischt werde?

Hier liegt einer der größten Irrtümer überhaupt: „Ich bin nicht gefahren – also kann meinem Führerschein nichts passieren.“ Das ist so pauschal falsch. Bei bestimmten Betäubungsmitteln kann bereits der bekannt gewordene oder nachgewiesene Konsum Zweifel an der Fahreignung begründen. Dafür muss der betreffende Vorfall nicht zwingend während einer Autofahrt stattfinden.

Merke dir also: Auch wenn du nicht gefahren bist, kann der nachgewiesene Konsum harter Drogen für deinen Führerschein gefährlich werden.

Wenn du unsicher bist, wie dein Konsum, ein Screening oder ein Vorfall rechtlich einzuordnen ist, solltest du deine Situation nicht anhand pauschaler Nachweiszeiten bewerten. Wenn du deinen Führerschein ohne 12 Monate Abstinenznachweise wiedererlangen möchtest, kannst du dich für ein kostenloses Telefonat bei SEDURA eintragen.

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Quelle: ots