Westwing wird Premium-Partner im Profi-Tennis / Strategische Kooperation mit zwei der bedeutendsten deutschen Tennisturniere stärkt Westwings Markenpräsenz im Premium Lifestyle-Segment

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, engagiert sich erstmals im Profi-Tennis und wird offizieller Premium-Partner zweier der renommiertesten Turniere in Deutschland: der Terra Wortmann Open in Halle und der Hamburg Ladies Open am traditionsreichen Rothenbaum. Ziel der Partnerschaft ist es, die Markenpräsenz in einem hochwertigen, designorientierten Umfeld zu erhöhen und ihre emotionale Relevanz bei Design-Liebhaberinnen und -Liebhabern weiter zu stärken.

Westwing bringt seine Leidenschaft für Design und Ästhetik in ein neues Umfeld – den Tennissport. Vor Ort wird sich die Marke mit kuratierten Erlebnissen präsentieren, die ihren unverwechselbaren Stil und ihre kreative Vision widerspiegeln. Im Mittelpunkt steht eine maßgefertigte Spielerbank, entworfen von Westwings Inhouse-Designteam und inspiriert von Erfahrungen professioneller Tennisspielerinnen und Tennisspielern wie Eva Lys. Auf einem gebrandeten Podest direkt am Spielfeldrand platziert, steht sie sinnbildlich für Westwings Anspruch an Gestaltung und Inszenierung.

„Indem wir in die Welt des professionellen Tennis eintreten, stärken wir nicht nur unsere Position als führende One-Stop-Destination für Premium Home & Living, sondern auch als Lifestyle-Marke, die Beautiful Living weit über das Zuhause hinaus denkt“, sagt Rik Strubel, CMO von Westwing. „Wir freuen uns, unsere Marke in eine Community zu bringen, die unsere Leidenschaft für Stil, Design und Inspiration teilt.“

Auf beiden Turnieren zeigt sich Westwing mit einem 200 Quadratmeter großen Markenbereich, in dem die aktuelle Outdoor-Kollektion in Szene gesetzt wird. Mehr als 125.000 Besucherinnen und Besucher können dort in die stilvolle Westwing-Welt eintauchen. Das Pop-up-Konzept verbindet die Dynamik des Tennissports mit der ästhetischen Handschrift der Marke und macht ihren Designanspruch direkt erlebbar.

Zu den Highlights zählen neben der Spielerbank eine Tennisballwand im „Ocean Wave“-Design sowie ein Mini-Maxi-Museum mit Designstücken in ungewöhnlichen Proportionen. Jeder Aspekt ist darauf ausgerichtet, zu inspirieren, Emotionen zu wecken und Neugier zu erzeugen – mit dem Ziel, neue Berührungspunkte zwischen Sport, Interior und Lifestyle zu schaffen. So entsteht eine stilvolle Verbindung zwischen Weltklassetennis und der Designwelt von Westwing – weit über das Turnier hinaus, mitten hinein in das Alltagsleben der Zielgruppe.

Zur zusätzlichen Reichweitensteigerung startet Westwing eine deutschlandweite TV-Kampagne – entwickelt vom internen Kreativteam unter der Regie von Ale Ruiz Zorrilla. Die Kampagne läuft auf Eurosport und weiteren reichweitenstarken Sendern parallel zu den French Open und den Terra Wortmann Open. Im Mittelpunkt steht Eva Lys, derzeit Deutschlands Nummer 1 im Damentennis. Bei den Australian Open – dem ersten Grand Slam des Jahres – sorgte sie als erste weibliche „Lucky Loser“, die das Achtelfinale erreichte, für Schlagzeilen. Mit ihrer frischen Ausstrahlung überzeugt sie auf und abseits des Courts und verkörpert den ästhetischen Anspruch an Stil, Leistung und Individualität, der Westwing ebenso prägt wie die neue Generation.

„Tennis führt mich rund um die Welt – aber mein Zuhause ist der Ort, an dem ich neue Energie tanke. Es ist mein Rückzugsort und meine Quelle der Inspiration“, so Eva Lys. „Deshalb fühlt sich die Partnerschaft mit Westwing ganz selbstverständlich an. Die Leidenschaft für individuelles, schönes Design spiegelt genau die Persönlichkeit und Hingabe wider, die ich auch auf dem Platz lebe. Ich bin stolz, Teil einer Kooperation zu sein, die dem Tennissport neue, stilvolle Impulse verleiht.“

Mit dieser Partnerschaft macht Westwing einen konsequenten Schritt in der Weiterentwicklung der Marke: vom Interior-Spezialisten hin zur Lifestyle-Marke mit kultureller Strahlkraft. Marktanalysen zeigen eine hohe Affinität zwischen Tennisfans und der Westwing-Community – ein starkes Signal für das strategische Potenzial dieser Zusammenarbeit.

