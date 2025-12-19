Vertrag bis 2036 verlängert: Brauerei ist weitere zehn Jahre Namensgeber der Veltins-Arena

Meschede-Grevenstein (ots) –

– Multifunktions-Stadion steht für gastronomischen Genuss

– FC Schalke 04 und Veltins verbinden gleiche Werte

Die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft geht in ein neues Jahrzehnt: Die Brauerei C. & A. Veltins und der FC Schalke 04 haben den Namensrechtevertrag für die Veltins-Arena vorzeitig um weitere zehn Jahre bis 2036 verlängert. Gleichzeitig bleiben die Ausschankrechte im königsblauen Wohnzimmer in den Händen der Sauerländer Premium-Brauer. Bereits seit 1997 gibt es die Partnerschaft zwischen Veltins und dem FC Schalke 04. Vor 20 Jahren, genau im Juli 2005, waren die Namensrechte für das Schalker Zuhause zusätzlich übernommen worden.

Vorzeitige Vertragsverlängerung Zeichen gegenseitigen Vertrauens

„Ich möchte mich ganz herzlich bei Veltins für die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft bedanken. Die Gespräche waren durchweg positiv und von dem Wunsch geprägt, den gemeinsamen Weg mit einem kraftvollen Zeichen fortzusetzen“, sagte Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. Nach offenen Gesprächen und inhaltlichen Beratungen waren sich beide Seiten einig, die Namensrechte der Veltins-Arena mit der bewährten Strahlkraft ab 1. Juli 2026 weiterzuführen. „Die vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht die glaubwürdige Beständigkeit unserer Zusammenarbeit, die nicht zuletzt von den Schalker Fans intensiv gelebt wird“, so Fabian Veltins, Geschäftsführer Marketing der Brauerei C. & A. Veltins. „Die Veltins-Arena ist mit ihrem Multifunktions-Charakter zugleich unsere größte Gastronomie und zum Inbegriff einer sympathischen und tragfähigen, sportlichen Verbindung geworden.“

„Gut zu wissen, dass die Fans hinter dem Namen stehen“

Der Vertrag bietet Veltins weiterhin umfangreiche Marketingrechte sowie das exklusive Bierbelieferungsrecht in der Arena. Neben den Hauptpartnern, dem Ausrüster und dem Ärmelpartner bleibt Veltins damit wichtigster Partner der Königsblauen. Mit der Verlängerung des Engagements bekräftigen die Sauerländer Brauer die erfreulichen Aspekte der langjährigen Verbindung: „Der FC Schalke 04 genießt als einer der größten Fußballvereine Deutschlands hohe Wertschätzung und einen hervorragenden Ruf“, so Fabian Veltins. „Als Premium-Marke sind wir bodenständig, lebensnah und authentisch – das sind Werte, die auch der FC Schalke 04 teilt. Es ist gut zu wissen, dass die Schalke-Fans hinter dem Namen Veltins-Arena stehen!“

Brauerei C. & A. Veltins schon früh bei Arena-Planung beteiligt

Sportsponsoring ist deshalb erfolgreich, weil es von Impulsen lebt und sich ständig erneuert. Unter diesen Voraussetzungen führt die Brauerei C. & A. Veltins seit 28 Jahren ihr Engagement beim FC Schalke 04. Zu Saisonbeginn 1997/98 wurde die Partnerschaft vorgestellt – damals noch im legendären Parkstadion. „Es war der Beginn einer neuen, funktionierenden Partnerschaft“, ist Fabian Veltins überzeugt. Angefangen hatte alles mit dem Trikotsponsoring, das damals als sympathisches Signal die Bundesligasaison eröffnet hatte. Die Zusammenarbeit verlief erfolgreich und machte Mut zu neuen, innovativen Projekten. So folgte der Bau der neuen Arena – die Brauerei C. & A. Veltins war von Anfang an in die gastronomischen Planungen eingebunden. Seit der Eröffnung am 13. August 2001 sind jährlich mehr als zwei Millionen Menschen zu Gast in der Multifunktions-Arena. Die Brauerei C. & A. Veltins übernahm mit dem Start sogleich das Hauptsponsoring der Arena – schon damals ein klares Bekenntnis zum FC Schalke 04. Mit dem Bau der Arena war zugleich eine zentrale Bierversorgung in das Mammut-Projekt integriert worden, die heute europaweit immer noch einmalig ist. Zum 1. Juli 2005 wurde unter der Regie von Schalke-Legende Rudi Assauer mit der Übernahme der Namensrechte an der VELTINS-Arena die Zusammenarbeit auf eine neue, zukunftsfähige Basis gestellt – von den Mitgliedern und Fans gab es ausnahmslos wohlwollende Zustimmung.

