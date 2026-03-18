VCI fordert wirtschaftspolitischen Befreiungsschlag / Stärke des Standorts ausspielen

Frankfurt/Main (ots) –

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) drängt seit Monaten auf wirksame Entlastungen und tiefgreifende Reformen, um Deutschland und Europa wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Vor dem Wettbewerbsgipfel der Europäischen Union hat der VCI am Mittwochabend im Berliner Regierungsviertel seine Forderungen mit einer Lichtinstallation unterstrichen: Zwei Schnecken in Deutschland- und Europa-Farben transportieren den Slogan „Schneckentempo bremst die Wirtschaft aus. JETZT den Turbo zünden für wirksame Entlastungen und Reformen!“

„In seiner fast 150 Jahre langen Geschichte greift der VCI zum ersten Mal zu dieser ungewohnten Maßnahme“, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup und betont: „Es muss sein. Viele unserer Mittelständler stehen mit dem Rücken zur Wand. Zollkonflikte, chinesische Dumpingpreise und der Krieg im Iran wirken wie ein toxischer Beschleuniger auf die strukturellen Probleme am Standort. Wir brauchen jetzt Entlastung, Entlastung, Entlastung.“

Rückenwind bekommt die Forderung aus der Politik: Bundeskanzler Friedrich Merz hat die EU vor ihrem morgigen Gipfel zu Entschlossenheit und wirtschaftlicher Stärke aufgerufen. Europa müsse seine Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen und seine Interessen selbstbewusst vertreten.

Der VCI sieht sich durch diese Aussagen bestätigt. Aus Sicht der Branche kommt es jetzt darauf an, diesem Anspruch nun konkrete Entlastungen und Reformen folgen zu lassen. „Europa hat das Potenzial, im globalen Wettbewerb zu bestehen – aber wir nutzen es nicht konsequent genug“, so Große Entrup. „Wenn wir unsere eigene Stärke nicht endlich ausspielen und weiter im Schneckentempo vorangehen, werden andere uns abhängen.“

Der Verband erwartet vom EU-Gipfel einen klaren wirtschaftspolitischen Befreiungsschlag, um die industrielle Basis zu sichern und neue Wachstumsimpulse zu setzen.

„Es reicht nicht, die Stärke Europas zu beschwören – wir müssen sie endlich ausspielen“, so Große Entrup. „Europa muss jetzt in den Turbo schalten.“ Das gelte in gleichem Maße auch für Deutschland.

Fotos und Videomaterial der Aktion finden Sie am Donnerstag, 19. März, ab 8.30 Uhr unter folgendem Link: https://vci.canto.de/b/LUK1U (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvci.canto.de%2Fb%2FLUK1U&data=05%7C02%7C%7C0e5becd4e30a4c0af5e808de842726af%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C639093500841725441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2H9UpcsVTcib4LVK3EuGyOL%2F30gAps1WPovo6QUntDI%3D&reserved=0)

Copyright: VCI

Der VCI ist Europas größter Verband für Chemie und Pharma. Mit seinen 22 Fach- und 7 Landesverbänden repräsentiert er die Interessen von rund 2.000 Unternehmen – vom Global Player bis zum hoch spezialisierten Mittelständler. Mit 240 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und mehr als 560.000 Beschäftigten in Deutschland zählt die Branche zu den stärksten Treibern für Innovation, Wohlstand und Zukunft. Für eine starke chemisch-pharmazeutische Industrie von heute und morgen ist der VCI in Deutschland, in Europa und weltweit aktiv.

Pressekontakt:

VCI-Pressestelle:

Telefon: 069 2556-1496

E-Mail: [email protected]

Der VCI auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/verband-der-chemischen-industrie-e-v-vci-/

Original-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots