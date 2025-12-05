uhlsport wird ab Saison 2026/27 neuer Ausrüster des 1. FC Saarbrücken

Balingen/Saarbrücken (ots) –

Die Teamsportmarke uhlsport und der 1. FC Saarbrücken gehen ab der Saison 2026/27 eine langfristig ausgerichtete Partnerschaft ein. Nach einem umfangreichen Auswahl- und Verhandlungsprozess hat sich der Traditionsclub für uhlsport als neuen Ausrüster entschieden und damit einen wichtigen Schritt in den Bereichen Ausstattung, Markenentwicklung und strategischer Vermarktung vollzogen.

uhlsport wird künftig die komplette Ausstattung sämtlicher Mannschaften des 1. FC Saarbrücken verantworten – vom Profiteam bis zum Nachwuchs. Darüber hinaus umfasst die Kooperation ein breites Leistungspaket rund um Merchandising, Fanartikel und Markenpräsenz des Clubs.

„Mit der Partnerschaft zwischen uhlsport und dem 1. FC Saarbrücken setzen wir einen konsequenten Meilenstein in unserer langfristigen Ausrüsterstrategie im Profifußball. Unser Anspruch ist es, die Markenstärke von uhlsport in ausgewählten Regionen durch strategisch relevante Partnerschaften gezielt auszubauen. Die Gespräche mit dem Club waren von Beginn an von großer Nähe, Vertrauen und echter Offenheit geprägt. Diese Zusammenarbeit ist für uns ein starkes Signal gegenseitigen Commitments – und ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung von Profis, Nachwuchs und der Marke 1. FC Saarbrücken“, sagt Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin/CMO der uhlsport GmbH.

Auch der Club blickt mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit: „Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für die Entwicklung und Neuausrichtung unseres Vereins. uhlsport teilt und unterstützt unsere Ambition, den nächsten Schritt in der sportlichen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu gehen. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit, die unsere Identität stärkt und unseren Club weiter voranbringt“, so Dieter Weller, 1. FC Saarbrücken.

Die neue Partnerschaft leistet einen bedeutenden Beitrag zur langfristigen strategischen Ausrichtung des Clubs – sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Die offizielle Präsentation der neuen Kollektion sowie weitere Details zur Zusammenarbeit zwischen uhlsport und dem 1. FC Saarbrücken erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

