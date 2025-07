Stephan Brandner: Brosius-Gersdorf erinnert an Ertrinkenden, der um sich schlägt

Berlin (ots) –

Die SPD-Bundesverfassungsrichterkandidatin Brosius-Gersdorf versucht sich, gegen die Kritik an ihrer Person und ihren Auffassungen zur Wehr zu setzen und fühlt sich missverstanden. Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, bewertet die aktuellen Vorgänge wie folgt:

„Den beiden umstrittenen Kandidatinnen Kaufhold und Brosius-Gersdorf steht politisch das Wasser bis zum Hals. Dass Letztere jetzt versucht, die Kritiker zu diffamieren, erinnert an einen Ertrinkenden, der wild um sich schlägt. Ihre Aussagen sind eindeutig links-ideologisch bis verfassungsfeindlich und lassen sich nicht weginterpretieren, wie sie es probiert. Dass insbesondere der Bundeskanzler keine Probleme mit ihrer lebensfeindlichen Ideologie zu haben scheint, hat er in der Befragung der Bundesregierung eindrucksvoll bewiesen. Wir gehen davon aus, dass die Kandidatin jetzt über die Sommerpause ’salonfähig‘ gemacht werden soll, um sie seitens der Regierenden im Herbst durchzuwinken. Fest steht aber: Brosius-Gersdorf und Kaufhold stehen für alles, was mit vernünftigen Werten nichts zu tun hat!“

