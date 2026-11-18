München (ots) –

Nach aktuellen ADAC Zahlen sind die Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Ein Liter Super E10 kostet im bundesweiten Durchschnitt 1,938 Euro und damit 4,0 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis sank um 3,6 Cent auf durchschnittlich 2,181 Euro je Liter.

Der Ölpreis ist im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zum gestrigen Handelsschluss rund 93 US-Dollar und damit etwa zwei US-Dollar mehr als vor einer Woche. Erfreulich für Verbraucher ist, dass die Kraftstoffpreise trotz des leicht gestiegenen Ölpreises weiter gesunken sind. Hier scheint nach wie vor Spielraum für weitere Preissenkungen zu bestehen. Insbesondere Diesel liegt aus Sicht des ADAC im Vergleich zu Super E10 weiterhin auf einem zu hohen Preisniveau.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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