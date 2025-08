Sportliche Fitness + hohe Konzentration = spannende Wettbewerbe / Deutsche Feuerwehr-Meisterschaften im Internationalen Feuerwehrsportwettkampf eröffnet

Berlin/Torgau (ots) –

„Hiermit erkläre ich die Deutschen Feuerwehr-Meisterschaften 2025 im Internationalen Feuerwehrsportwettkampf für eröffnet!“ – die Worte von Hermann Schreck, Vizepräsident und ständiger Vertreter des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), auf dem Marktplatz in Torgau wurden mit viel Applaus begrüßt. Vom 30. Juli bis 3. August treten 620 Sportlerinnen und Sportler im Hafenstadion der sächsischen Renaissancestadt in verschiedenen Disziplinen an. Das Hakenleitersteigen findet im Ortsteil Taura der Stadt Belgern-Schildau statt.

„Sie alle bringen neben sportlicher Fitness auch technisches Detailverständnis und hohe Konzentrationsfähigkeit mit – dies führt zu spannenden Wettbewerben, bei denen die Zuschauer mitfiebern können“, erklärt Ulf Steffens, stellvertretender DFV-Bundeswettbewerbsleiter und zuständig für den Bereich des Internationalen Feuerwehrsportwettkampfs. Er dankte der Stadt Torgau als Ausrichter der Veranstaltung sowie den 50 Wettkampfrichtern, die für faire Bedingungen und gerechte Bewertungen sorgen.

Torgaus Oberbürgermeister Henrik Simon sagt: „Torgau ist stolz und geehrt, in diesem Jahr Ausrichterstadt für diese bedeutende Veranstaltung sein zu dürfen. Diese Meisterschaften sind mehr als nur sportlicher Wettstreit. Sie sind Ausdruck von Disziplin, körperlicher Höchstleistung, technischer Finesse und tiefer Verbundenheit zur Aufgabe, für die Feuerwehrleute in ihrem täglichen Einsatz stehen: Dem Schutz und der Hilfe für andere.“

Zum Wettbewerb: 14 Mannschaften (Männer und Frauen) starten im Internationalen Feuerwehrsportwettkampf. Die spektakulären Disziplinen sind hierbei der 100 m-Hindernislauf, das Hakenleitersteigen, die Feuerwehrhindernisstaffel 4 x 100 m, der Löschangriff sowie die Zweikampfwertung (100 m-Hindernislauf und Hakenleitersteigen). Die Frauen messen sich zudem in der Gruppenstafette. 34 Gruppen spezialisieren sich auf den Löschangriff und treten nur in dieser temporeichen Disziplin an. Mit dabei sind auch drei Gastgruppen aus Tschechien und Österreich.

Zu den Ergebnissen: Die jeweils drei besten Gruppen beziehungsweise bestplatzierten Einzelwettkämpfer der Wertungsgruppen in jeder Disziplin und in der Gesamtwertung werden mit Medaillen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Die drei besten Gruppen in der Gesamtwertung der Männer sowie der Frauen qualifizieren sich für die Internationalen Wettbewerbe des Weltfeuerwehrverbandes CTIF, die im nächsten Jahr stattfinden sollen.

Zum Programm:

– Am Freitag (1. August) starten die Gruppen ab 9 Uhr zur Feuerwehrhindernisstaffel 4 x 100 m im Stadion; ab 14 Uhr steht der Wettbewerb im Hakenleitersteigen in Taura auf dem Programm. Um 19 Uhr startet die Ehrung der Einzelsieger auf dem Marktplatz in Torgau.

– Am Samstag (2. August) findet ab 10 Uhr der Löschangriff im Stadion statt. Ab 16 Uhr starten die Finalläufe im Hakenleitersteigen in Taura. Dort gibt es dann ab 18.30 Uhr den zweiten Teil der Siegerehrung mit Gesamtsiegern.

Bilder der Veranstaltung stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zum Herunterladen zur Verfügung.

