Spaß trifft Verantwortung – Umfrage von momox zeigt, warum Second Hand immer beliebter wird

– Second Hand boomt – 43 % der Deutschen haben bereits Second Hand Kleidung gekauft, jede:r Vierte davon online.

– Clever sparen – In Zeiten steigender Kosten überzeugt Second Hand mit günstigen Preisen und nachhaltigem Mehrwert.

– Mehr als nur Shopping – Der Kauf von Second Hand Kleidung verbindet Spaß am Stöbern mit einem bewussten Konsum.

Second Hand Shopping ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen – es macht Spaß, ist nachhaltig und hat einen echten Stilfaktor! Das zeigt die aktuelle Umfrage von momox, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Civey durchgeführt wurde. 5.000 Menschen – darunter 2.500 passionierte Second Hand Shopper:innen – gaben Einblicke in ihre Meinungen und Gewohnheiten rund um gebrauchte Mode. Die Ergebnisse zeigen: 4 von 10 Deutschen (43 %) habenschon einmal Second Hand Kleidung gekauft, jede:r Vierte online. Weiterhin zeigt sich, dass Frauen bislang offener für den Second Hand Kleidungskauf sind als Männer. Ebenso wird deutlich häufiger Second Hand gekauft, wenn Kinder im Haushalt leben. Second Hand Fashion begeistert durch eine spannende Mischung aus Verantwortung und Spaß! Gleichzeitig deckt die Umfrage überraschende Gegensätze und Trends auf, die zeigen, wie vielfältig die Welt der pre-loved Mode ist.

Spaß und Verantwortung: Warum Second Hand Fashion so begeistert

Second Hand ist ein Feel-Good-Erlebnis: Für viele Käufer:innen ist es nicht nur der Umweltaspekt, der zählt, sondern auch die Freude am Stöbern und Entdecken. 24 % der Befragten schätzen den Spaß bei der Suche nach neuen Second Hand Pieces, während 27 % das Gefühl lieben, durch ihren Einkauf einen nachhaltigeren Lebensstil zu unterstützen.

„Second Hand Mode steht für so viel mehr als nur für nachhaltigen Konsum. Besonders spannend finde ich, wie Generationen Second Hand unterschiedlich erleben: Millennials sehen darin eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und bewusst zu konsumieren. Die Gen Z hingegen verbindet damit Gelassenheit und Selbstentfaltung – sie nutzen Second Hand, um ihren individuellen Stil zu finden und auszudrücken. Bei der Generation X beeindruckt mich besonders das gestiegene Interesse daran, qualitativ hochwertige Mode nachhaltiger zu nutzen.“, sagt Lenia Karallus, Chief Commercial Officer Fashion. „Auch bemerkenswert: Menschen, die derzeit nicht erwerbstätig sind, greifen überdurchschnittlich häufig zu Second Hand Mode. Für sie ist es oft ein kreativer und zugleich erschwinglicher Weg, sich modisch auszudrücken. Diese Vielfalt an Perspektiven zeigt, dass Second Hand Mode nicht nur ein Konsumtrend ist, sondern ein Spiegel unserer Werte, Bedürfnisse und Lebensstile.“

Sparen, Stil und Nachhaltigkeit für alle Zielgruppen

In der breiten Bevölkerung steht der Gedanke an Einsparungen an erster Stelle (64 %), gefolgt von der Überzeugung, mit dem Kauf gebrauchter Kleidung etwas Gutes für die Umwelt zu tun (49,1 %) und etwas mehr als ein Viertel sieht sich auf der Jagd nach ausgefallenen Stücken (28 %). Besonders Familien mit Kindern schätzen Second Hand Fashion als Budget-Booster (72 %), während Studierende und Selbstständige oft nach einzigartigen Stücken suchen, die ihren individuellen Stil unterstreichen.

Second Hand im Herzen, aber nicht im Gespräch

Ein spannender Widerspruch wird in der aktuellen Umfrage deutlich: 76 % der Befragten sind überzeugt, dass mehr Menschen Second Hand Kleidung kaufen sollten – ein klares Statement für Nachhaltigkeit und bewussten Konsum. Doch beim sozialen Austausch darüber ist Luft nach oben: Im Bundesdurchschnitt sprechen nur 20 % der Befragten in ihrem Umfeld über ihre Second Hand Käufe. Besonders bei jungen Erwachsenen der Generation Z (28,5 %) und Studierenden (27 %) gibt es bereits Ansätze für einen aktiveren Austausch. Die Millennials folgen mit 26,5%. Selbst die Altersgruppe 65+ zeigt mit 19,2 % Interesse an Gesprächen über pre-loved Fashion. Dabei bietet gerade dieser Austausch die Möglichkeit, den nachhaltigen Lebensstil weiter zu fördern – sowohl online als auch offline.

Schon lange dabei: Second Hand ist für viele längst Routine

Die Umfrage zeigt zudem, dass zwei Drittel der Second Hand Shoppenden (66 %) dies bereits seit mindestens drei Jahren tun. Besonders Frauen haben hier eine längere Erfahrung und prägen damit die Entwicklung hin zu einem bewussteren Konsum. Besonders beliebt ist Second Hand Shopping bei Menschen zwischen 30 und 39 Jahren, die nicht nur auf Schnäppchenjagd gehen, sondern gezielt auf Qualität und Ressourcenschonung setzen. Dieser Trend zeigt, dass Second Hand längst kein kurzfristiger Hype mehr ist, sondern ein fester Bestandteil moderner Konsumkultur.

Den vollständigen momox Fashion Report 2024 mit vielen weiteren Daten und Insights finden Sie hier

Umfragen-Methodik

Civey hat für momox vom 30.10. bis 07.11.2024 online 5.000 Personen der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren sowie 2.500 Käufer:innen von Second Hand Kleidung befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 bis 2,6 (Bundesdeutsche Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren) bzw. 3,5 bis 3,6 (Käufer:innen von Second Handkleidung) Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.

Über momox

Die momox SE ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher:innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs / Vinyl, DVDs / Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Neupreis in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com zum Kauf angeboten.

Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de, in Österreich über momox.at und in Belgien und Frankreich über momox.fr sowie die App momox (iOS (https://apps.apple.com/de/app/momox-second-hand-verkaufen/id414543719) & Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.momox)) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigene länderspezifische Plattform für Spanien (http://momox.es) und Italien (http://momox.it) angekauft. Kund:innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 2.100 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Seit dem Start wurden über 400 Millionen Artikel an- und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und bei eBay auf Platz Drei. Weitere Presseinformationen sowie Bild- und Videomaterial erhalten Sie auf momox.biz. (https://momox.biz)

