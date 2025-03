Photovoltaik Direktinvestment mit der Ohana Invest GmbH: Steuervorteile und attraktive Renditen

Regensburg (ots) –

Die intelligente Investition für Gutverdiener: Wie ein PV Direktinvestment Steuerlast reduziert und vom Solarmarkt profitiert

Photovoltaik Direktinvestments haben sich zunehmend als bevorzugte Anlagestrategie für Gutverdiener etabliert, die steuerliche Optimierung mit nachhaltigen Renditen verbinden möchten. Die direkte Beteiligung an Photovoltaikanlagen bietet durch den Investitionsabzugsbetrag erhebliche steuerliche Vorteile und erschließt gleichzeitig den lukrativen Markt der Solarstrom-Direktvermarktung.

Was genau ist ein PV Direktinvestment?

Bei einem Photovoltaik Direktinvestment werden Sie tatsächlicher Eigentümer einer Solaranlage oder eines definierten Anteils eines Solarparks – mit eigenen Modulen und eigenen Wechselrichtern. Dies unterscheidet sich grundlegend von Fonds oder indirekten Beteiligungen.

„Ein Photovoltaik Direktinvestment bedeutet echtes Eigentum an einer realen Anlage mit konkreten Sachwerten“, erklärt Thomas Haberl, Geschäftsführer von der Ohana Invest GmbH. „Diese direkte Eigentümerschaft bildet die Grundlage für die einzigartigen steuerlichen Vorteile.“

Der Einstieg ist bereits ab 100.000 Euro möglich. Die Erträge stammen aus der Stromeinspeisung, wobei die Einnahmen durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs), teilweise per EEG-Vergütung und die zunehmende Direktvermarktung des erzeugten Stroms langfristig abgesichert sind.

Investitionsabzugsbetrag: Der steuerliche Turbo für Ihr PV Direktinvestment

Der bedeutendste finanzielle Vorteil eines PV Direktinvestments ist der Investitionsabzugsbetrag (IAB) gemäß § 7g EStG. Dieser ermöglicht es Anlegern, bis zu 50 Prozent der Investitionssumme sofort steuerlich geltend zu machen.

„Bei einem Steuersatz von 42 Prozent und einer Investition von 200.000 Euro bedeutet das eine unmittelbare Steuerersparnis von über 42.000 Euro allein durch den IAB“, erläutert Roland Kufner von der Ohana Invest GmbH. „Diese Steuerersparnis erhöht die Gesamtrendite Ihres PV Direktinvestments erheblich.“

Besonders attraktiv für Selbstständige und Gutverdiener: Der IAB kann sogar rückwirkend für bis zu ein Jahr geltend gemacht werden – ideal für Jahre mit besonders hohem Einkommen oder bei Abfindungszahlungen.

Beispielrechnung: So wirkt der Steuereffekt

Ausgangssituation:

– PV Direktinvestment: 200.000 Euro

– Steuersatz: 42 Prozent

Jahr 1:

– Investitionsabzugsbetrag (50 Prozent): 100.000 Euro

– Sofortige Steuerersparnis: 42.000 Euro

Jahr 2 (Inbetriebnahme):

– Sonderabschreibung (40 Prozent vom Restwert): 40.000 Euro

– Zusätzliche Steuerersparnis: ca. 16.800 Euro

Gesamte Steuerersparnis in den ersten Jahren: ca. 58.800 Euro

Durch diese erhebliche Steuerersparnis amortisiert sich Ihr PV Direktinvestment deutlich schneller und die effektive Rendite steigt signifikant.

Ohana Invest GmbH: Attraktive Erträge durch moderne Vermarktungskonzepte

Ein Photovoltaik Direktinvestment bietet langfristig stabile Einnahmen, wobei besonders Anlagen mit Direktvermarktung und langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPAs) überzeugende Renditen erzielen können. Im Vergleich zu klassischen EEG-Vergütungsmodellen ermöglichen diese modernen Konzepte oft deutlich höhere Ertragsraten – bei gleichzeitig überschaubarem Risiko. Die Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen wird durch mehrere Faktoren gesichert. Besonders die wachsende Nachfrage nach grünem Strom durch Industriekunden und Unternehmen stärkt das Direktvermarktungsmodell nachhaltig.

Langfristige Power Purchase Agreements sichern zudem die Abnahmepreise über viele Jahre und schaffen so Planungssicherheit. Als Sachwertinvestment bietet die Photovoltaikanlage gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor Inflationsrisiken. Hinzu kommt, dass alle Wartungs- und Verwaltungsaufgaben professionell übernommen werden, sodass Investoren keinerlei operativen Aufwand haben. Im Vergleich zu volatilen Aktieninvestments oder überteuerten Immobilien bietet das Photovoltaik Direktinvestment damit eine selten gewordene Kombination aus Sicherheit und attraktiver Rendite.

Für wen ist das Photovoltaik Direktinvestment besonders geeignet?

Ein Photovoltaik Direktinvestment erweist sich für verschiedene Investorengruppen als besonders vorteilhaft. Gutverdiener mit hoher Steuerlast profitieren maßgeblich von den legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung, die ein Photovoltaik Direktinvestment bietet. Besonders Spitzenverdiener im Höchststeuersatz können durch die Kombination aus 50 Prozent Investitionsabzugsbetrag und 40 Prozent Sonderabschreibung im ersten Jahr ihre effektive Steuerlast deutlich reduzieren.

Für Personen mit hohen Einmalzahlungen wie Provisionen, Boni oder Abfindungen bietet der IAB eine sofortige Reduzierung des steuerpflichtigen Einkommens um bis zu 50 Prozent der Investitionssumme. Dieser Vorteil kann direkt im aktuellen Steuerjahr oder sogar rückwirkend geltend gemacht werden.

Auch für Erben mit hohen Vermögenswerten stellt die direkte Investition in Solar eine interessante Option dar. Durch die intelligente Übertragung von Betriebsvermögen lässt sich die Erbschaftssteuer optimieren, während gleichzeitig eine nachhaltige, generationenübergreifende Einkommensquelle etabliert wird.

Selbstständige und Freiberufler mit schwankenden Einkommen können in besonders ertragsstarken Jahren gezielt Steuern sparen und gleichzeitig in eine langfristige Einnahmequelle mit planbaren Erträgen investieren. Die einzigartige Kombination aus sofortiger Steuerersparnis und langfristigen, durch die EEG-Vergütung abgesicherten Einnahmen macht das PV Direktinvestment zu einer besonders interessanten Option für all diese Zielgruppen.

Warum Photovoltaik Direktinvestments jetzt besonders attraktiv sind

Die aktuelle Marktlage spricht deutlich für ein zeitnahes Engagement im Bereich Photovoltaik Direktinvestment. Die steigenden Energiepreise erhöhen die Marktfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Solarstrom nachhaltig, was die Attraktivität solcher Investments steigert. Parallel dazu wächst die Nachfrage von Unternehmen nach grünem Strom aufgrund von ESG-Vorgaben und Nachhaltigkeitszielen kontinuierlich.

Die Kombination aus steigenden Strompreisen und langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPAs) führt zu einer verbesserten Vermarktungssituation und stabileren Erträgen. Gerade jetzt sind die steuerlichen Vorteile eines Photovoltaik Direktinvestments besonders wertvoll, da sie in Jahren mit hoher Steuerlast die Gesamtrendite erheblich verbessern können.

Zudem hat die technologische Reife der Solarenergie mittlerweile ein Niveau erreicht, das die Anschaffungskosten senkt und gleichzeitig die Ertragseffizienz steigert. Das Photovoltaik Direktinvestment verbindet somit das Beste aus zwei Welten: unmittelbare steuerliche Vorteile durch den Investitionsabzugsbetrag und langfristig stabile Einnahmen in einem zukunftsorientierten Wachstumsmarkt.

Ohana Invest GmbH: So läuft ein Photovoltaik Direktinvestment ab

Der Weg zum eigenen Photovoltaik Direktinvestment folgt einem klaren, für Anleger transparenten Prozess. Am Anfang steht die individuelle Beratung, bei der die steuerliche Situation analysiert und die Investitionsziele besprochen werden. Auf dieser Basis werden passende Projekte mit unterschiedlichen Größen und Standorten vorgestellt.

„Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kunden genau verstehen, in was sie investieren“, erklärt Thomas Haberl von der Ohana Invest GmbH. „Ein PV Direktinvestment ist schließlich eine langfristige Entscheidung, die gut durchdacht sein sollte.“

Nach der Projektauswahl folgt der Vertragsabschluss, bei dem die Eigentumsverhältnisse klar definiert werden. Mit der Inbetriebnahme der Anlage beginnt die Ertragsphase. Die regelmäßige Überwachung der Anlagenperformance und professionelle Wartung stellen sicher, dass die prognostizierten Erträge auch tatsächlich erzielt werden können.

PV Direktinvestment als intelligente Anlagestrategie

Ein PV Direktinvestment ermöglicht Anlegern, gleich mehrfach zu profitieren: durch sofortige Steuervorteile mittels Investitionsabzugsbetrag, durch langfristig stabile Einnahmen und durch ein Investment in eine nachhaltige Zukunft.

Besonders für Gutverdiener, die nach effektiven Möglichkeiten zur Steueroptimierung suchen, bietet ein PV Direktinvestment eine durchdachte Lösung mit unmittelbaren und langfristigen Vorteilen. Mit attraktiven Renditen durch moderne Vermarktungskonzepte und erheblichen Steuervorteilen positioniert sich das PV Direktinvestment als krisensichere Anlagealternative mit exzellentem Rendite-Risiko-Profil.

Wer heute in ein PV Direktinvestment einsteigt, sichert sich nicht nur attraktive Renditen und erhebliche Steuervorteile, sondern partizipiert auch an einem wachsenden Markt mit exzellenten Zukunftsaussichten.

Für eine persönliche Beratung zu Ihren individuellen Investitionsmöglichkeiten kontaktieren Sie die Experten der Ohana Invest GmbH (https://direkt.ohana-invest.de/).

