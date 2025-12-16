PEUGEOT startet Engagement für französisches Kino: Eine Verbindung von Eleganz, Innovation und Emotion

Rüsselsheim am Main (ots) –

PEUGEOT gibt sein Engagement in der Welt des französischen Kinos bekannt. Die Löwenmarke, deren Identität auf Innovation, Eleganz und einem außergewöhnlichen Erbe basiert, wird sich im Jahr 2026 der ’siebten Kunst‘ widmen und diejenigen unterstützen, die zur weltweiten Strahlkraft des französischen Kinos beitragen. Damit unterstreicht die Marke einmal mehr die enge Verbindung zwischen PEUGEOT und dem Kino – sowie all den Menschen, die beides leidenschaftlich schätzen.

Warum Kino?

Das französische Kino steht für Mut, Glamour und Raffinesse – Werte, mit denen sich PEUGEOT stark identifiziert. Durch die Partnerschaft möchte die Marke die französische Exzellenz feiern und wichtige Ereignisse der Branche fördern.

Die Initiative stärkt die kulturellen Wurzeln von PEUGEOT und schafft eine starke emotionale Verbindung zu seinem Händlernetz und seiner Kundschaft.

PEUGEOT stellt das Vergnügen in den Mittelpunkt des Kundenerlebnisses

Bei PEUGEOT ist Freude ein zentraler Wert. Das Kino, die höchste Kunstform der Emotionen, bietet den idealen Rahmen, um diese Philosophie zu vermitteln. Die Entscheidung für eine Kooperation war naheliegend: einzigartige und inspirierende Erlebnisse zu bieten.

Die Freude am Automobil und die Freude am Kino haben eines gemeinsam: Emotionen – ein verbindendes Element zwischen der Marke und den Kundinnen und Kunden, von denen mehr als 70 Prozent regelmäßig ins Kino gehen.

Konkrete Aktivitäten ab 2026

Im Jahr 2025 war PEUGEOT auf zwei großen französischen Filmveranstaltungen vertreten: dem Filmpreis César und den Filmfestspielen von Cannes. 2026 wird die Marke ihr Engagement im Bereich des französischen Kinos weiter ausbauen:

– als offizieller Partner des Filmfestivals von Alpe d’Huez

– durch weitere Aktivitäten und Produktplatzierungen über das Jahr verteilt

PEUGEOT ist stolz darauf, offizieller Partner des ersten großen Filmereignisses des Jahres 2026 in Frankreich zu sein: dem 29. Filmfestival von Alpe d’Huez (19. bis 25. Januar).

Das 1997 ins Leben gerufene, einzigartige europäische Festival widmet sich der Komödie – dem beliebtesten und am meisten verbindenden Genre der ’siebten Kunst‘. Das Festival hat sich zum führenden Event für französischsprachige Komödien auf der Kinoleinwand entwickelt. An einem pittoresken Ort inmitten der Alpen im Departement Isère versammelt das Festival etablierte Talente, aufstrebende Stars, Fachleute der Branche und das Publikum zu einem anspruchsvollen und zugleich zugänglichen Programm. Mehr als 22.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten die vergangenen Veranstaltungen.

PEUGEOT wird den Organisatoren, darunter der Jury unter dem Vorsitz der Schauspielerin Audrey Lamy, eine Flotte von Elektro- und Hybridfahrzeugen zur Verfügung stellen.

Zudem wird PEUGEOT den Publikumspreis 2026 als Sponsor überreichen.

Valérie Candeiller, Global Communications Director PEUGEOT: „Das Kino ist eine Kunstform, die universelle Emotionen hervorruft. Wir bei PEUGEOT sind davon überzeugt, dass Innovation und Eleganz auch durch eindrucksvolle kulturelle Momente erlebt werden sollten. Durch unsere Partnerschaft mit dem französischen Kino bekräftigen wir unser Engagement für die Förderung von Kreativität und Exzellenz.“

Pressekontakt:

Silke Ripplinger

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mobil: 01525 6600832

Mail: [email protected]

Original-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots