Noch bis zum 26. Februar 2026: Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik ruft Schulen bundesweit zur Teilnahme auf

Bonn (ots) –

Die zwölfte Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ läuft. Unter dem Motto „Fakten gecheckt? Verändert die Welt mit eurer Story!“ sind Schüler*innen und Schulen in ganz Deutschland aufgerufen, sich mit der globalen Wirkung von Desinformation auseinanderzusetzen und eigene, faktenbasierte Geschichten für eine gerechte und nachhaltige Welt zu entwickeln. Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge ist der 26. Februar 2026.

„Fakten gecheckt? Verändert die Welt mit eurer Story!“

Im Fokus der aktuellen Wettbewerbsrunde steht der Umgang mit Desinformation in einer global vernetzten Öffentlichkeit. Ob in sozialen Medien, Messenger-Gruppen oder klassischen Nachrichtenformaten: Falschinformationen tragen zur Polarisierung bei, erschweren gesellschaftlichen Dialog und können dringend notwendige Lösungen für globale Herausforderungen blockieren.

Das Wettbewerbsmotto ermutigt Kinder und Jugendliche, Desinformation kritisch zu hinterfragen, Quellen zu prüfen und eigene Beiträge zu gestalten, die auf verlässlichen Fakten beruhen. Dabei sind den Schüler*innen keine Grenzen gesetzt: Ob Plakat, Kunstwerk, Theaterstück, Film oder digitale Arbeit – der Beitrag kann in jedem denkbaren Format eingereicht werden. Im Fokus stehen die Kompetenzen Erkennen, Bewerten, Handeln aus dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, der Lehrkräfte darin unterstützt, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht zu fördern.

Noch bis zum 26. Februar 2026 Beiträge einreichen und Preise gewinnen

Beiträge können bis zum 26. Februar 2026 über das Online-Tool auf der Website des Schulwettbewerbs www.eineweltfueralle.de eingereicht werden.

In den Kategorien für Lerngruppen der Klassenstufen 1 bis 13 werden jeweils drei Hauptpreise vergeben. Darüber hinaus stehen zahlreiche Anerkennungs- und Sonderpreise zur Verfügung. Insgesamt werden über 100 Preise im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro vergeben.

Über den Schulwettbewerb

Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ wird von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt. Seit dem Schuljahr 2003/2004 findet der Wettbewerb alle zwei Jahre statt und verfolgt das Ziel, den Lernbereich Globale Entwicklung im Unterricht aller Jahrgangsstufen und Schulformen zu verankern und Kinder und Jugendliche für globale Themen und Herausforderungen zu sensibilisieren und zu aktivieren. Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Medien und Wirtschaft sowie Fachpartner unterstützen den Wettbewerb. Aktuell sind dies: Aktion gegen den Hunger gGmbH, Cornelsen Verlag, Stiftung Menschen für Menschen, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Schulkurier, SOS Kinderdörfer weltweit, ZEIT für die Schule und TUI Care Foundation.

Weitere Informationen zum Schulwettbewerb:

www.eineweltfueralle.de

www.instagram.com/schulwettbewerb

www.facebook.com/schulwettbewerb

https://www.youtube.com/@AlleFuerEineWelt

Aktualisierte Version 7.01.2026 8:32

Presseanfragen:

Petra Gohr-Guder

Pressesprecherin

Engagement Global gGmbH

[email protected]

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an

Bianca Klüser

Projektkoordinatorin

Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik

Telefon +49 228 20 717-2307

[email protected]

Danny Trapp

Geschäftsführer

OnlineDialog GmbH

Telefon +49 211 9726 3011

[email protected]

Original-Content von: Engagement Global gGmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots