Neu bei Airbnb: Jetzt buchen, später bezahlen – mehr Flexibilität für Gäste

– Airbnb führt eine neue Zahlungsmethode ein, die deutschen Gästen die Möglichkeit gibt, eine Unterkunft zu buchen, ohne zum Zeitpunkt der Buchung etwas bezahlen zu müssen – qualifiziert dafür sind alle Inserate mit moderaten oder flexiblen Stornierungsbedingungen.

– Die Einführung von „Jetzt buchen, später bezahlen“ in den USA im vergangenen Sommer trug zu einer Erhöhung der Buchungen auf Airbnb im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum dritten Quartal 2025 bei.

Airbnb hat heute für Gäste aus Deutschland eine flexiblere Möglichkeit für die Buchung von Unterkünften angekündigt. Mit der Option „Jetzt buchen, später bezahlen (https://www.airbnb.de/help/article/2143)“ können Reisende aus Deutschland für alle qualifizierten Aufenthalte auf der ganzen Welt eine Unterkunft buchen, ohne zum Zeitpunkt der Buchung etwas bezahlen zu müssen.

Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des Bestrebens von Airbnb, Gästen flexiblere Optionen anzubieten, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie zu mehr Buchungen für Gastgeber:innen führen. Die kürzlich erfolgte Einführung von „Jetzt buchen, später bezahlen“ in den USA trug zu einer Erhöhung der Buchungen von Übernachtungen und anderen Angeboten im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum dritten Quartal 2025 bei.

Die Option ist weltweit für qualifizierte Inserate mit moderaten oder flexiblen Stornierungsbedingungen verfügbar. Gäste müssen dabei den vollen Betrag erst kurz vor Ablauf der kostenlosen Stornierungsfrist des jeweiligen Inserats bezahlen. Die von Gastgeber:innen ausgewählten Stornierungsbedingungen bleiben unverändert. Und da die Zahlung von Gästen immer vor Ablauf der Frist für kostenlose Stornierungen fällig ist, haben Gastgeber:innen im Fall einer Stornierung durch Gäste noch Zeit, eine andere Buchung zu erhalten.

Die Entwicklung der neuen Funktion basiert unter anderem auf aktuellen Daten, die zeigen, dass Reisende sich mehr Flexibilität bei der Buchung von Unterkünften wünschen – insbesondere für Gruppenreisen, bei denen die Kosten mit Freund:innen oder Familienmitgliedern geteilt werden.

Mit der Option „Jetzt buchen, später bezahlen“ können sich Gäste ihre Buchung zunächst ohne sofortige Zahlung sichern, was ideal für Gruppenreisen oder eine kostenbewusste Reiseplanung ist. In diesem Zusammenhang haben Airbnb und Focaldata haben kürzlich eine Umfrage unter Reisenden aus Deutschland durchgeführt:

– 45 Prozent der Befragten gaben an, dass flexible Zahlungsoptionen bei der Urlaubsbuchung für sie wichtig sind.

– Fast 50 Prozent der Befragten gaben an, flexible Zahlungsoptionen zu nutzen, und 6 Prozent gaben an, diese Option immer zu nutzen, wenn sie verfügbar ist.

– 35 Prozent gaben an, dass sie ihre bevorzugte Wahl einer Unterkunft schon einmal aufschieben mussten oder ganz verpasst haben, weil die Koordination der Bezahlung mit Mitreisenden mehr Zeit erforderte.

„In Gesprächen mit Gästen hören wir immer wieder, wie entscheidend Planungssicherheit und Flexibilität sind – gerade bei Reisen zu mehreren oder mit der Familie. Gemeinsam verreisen heißt oft auch: gemeinsam abstimmen, koordinieren, Geld einsammeln. Die neue Zahlungsoption ‚Jetzt buchen, später bezahlen‘ adressiert genau diese Bedürfnisse. Gäste können ihre Wunschunterkunft reservieren und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Zahlung. Das schafft Planungssicherheit ohne finanziellen Druck“, sagt Kathrin Anselm, Geschäftsführerin DACH & CEE bei Airbnb.

Reisetrends auf Airbnb für 2026 zeigen (https://news.airbnb.com/2026-travel-predictions-revealed/), dass außerstädtische Reisen international immer beliebter werden – gemäß dem Trend „Touch Grass“ statt Doomscrolling. Auch große weltweite Veranstaltungen wie das Coachella-Festival und die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft treiben die Reiselust an. Mit der neuen Zahlungsoption können Gäste nun eine infrage kommende Unterkunft buchen und später bezahlen – damit können sie seltene Fundstücke frühzeitig buchen und länger im Voraus planen.

Die Option „Jetzt buchen, später bezahlen“ ergänzt das Angebot an flexiblen Zahlungsoptionen auf Airbnb, die dazu beitragen sollen, Reisen erschwinglicher zu machen. Dazu gehören auch die Optionen „Zahle einen Teil jetzt und den anderen später“ (https://www.airbnb.de/help/article/2143), bei der Gäste einen Teil beim Bezahlvorgang und den Rest kurz vor dem Check-in bezahlen können, und „Später bezahlen mit Klarna“ (https://www.airbnb.de/help/article/3394).

Die Option „Jetzt buchen, später bezahlen“ ist ab sofort für Gäste aus Deutschland verfügbar, um qualifizierte Inserate mit flexiblen oder moderaten Stornierungsbedingungen auf der ganzen Welt zu buchen.

