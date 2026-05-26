LTA gehört zu Deutschlands Service-Königen 2026 / Auszeichnung von ServiceValue und BILD bestätigt hohe Kundenzufriedenheit beim Reiseschutz-Spezialisten

Mannheim (ots) –

Der Reiseschutz-Spezialist LTA (Lifecard Travel Assistance) zählt zu „Deutschlands Service-Königen 2026“. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Kölner Marktforschungsunternehmens ServiceValue in Kooperation mit der BILD-Zeitung. In der Kategorie „Spezialversicherer“ wurde LTA als eines der Unternehmen mit besonders hoher Servicequalität ausgezeichnet.

Für die Untersuchung „Deutschlands Service-Könige“ wurden knapp 140.000 Verbraucherurteile zu insgesamt 1.084 Unternehmen und Anbietern aus 55 Branchen ausgewertet. Die Erhebung erfolgte unabhängig und ohne Beteiligung der untersuchten Unternehmen.

Im Fokus der Studie stand die Frage, welche Unternehmen aus Kundensicht einen herausragenden Service bieten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerteten dabei ihre Gesamtzufriedenheit mit dem Service der jeweiligen Anbieter. In der Kategorie „Spezialversicherer“ wurden insgesamt 28 Unternehmen untersucht.

Mit einem Wert von 2,33 liegt LTA deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,46 und gehört damit offiziell zu den „Service-Königen“ der Branche. Die Auszeichnung erhalten ausschließlich Unternehmen, deren Bewertung nicht nur überdurchschnittlich, sondern „über-überdurchschnittlich“ ausfällt.

Für LTA bestätigt das Ergebnis den hohen Stellenwert eines kundenorientierten Serviceverständnisses – insbesondere in einem sensiblen Bereich wie der Reiseversicherung. Gerade im Schadenfall oder bei kurzfristigen Reiseproblemen erwarten Kundinnen und Kunden schnelle Hilfe, kompetente Ansprechpartner und unkomplizierte Lösungen.

„Reiseschutz ist Vertrauenssache. Deshalb steht für uns nicht allein die Versicherungsleistung im Mittelpunkt, sondern vor allem die persönliche Betreuung unserer Kundinnen und Kunden – vor, während und nach der Reise“, erklärt Michael Dorka, Geschäftsführer von LTA. „Dass unsere Servicequalität zum wiederholten Mal im Rahmen einer unabhängigen Verbraucherbefragung bestätigt wird, freut uns sehr und ist zugleich Ansporn, unseren Anspruch konsequent weiterzuverfolgen.“

Die Studie basiert auf einer Online-Verbraucherbefragung. Bewertet wurde die Zustimmung zur Aussage: „Unternehmen XY bietet einen herausragenden Kundenservice.“ Aus den Antworten wurde jeweils ein Mittelwert gebildet. Nur Unternehmen mit besonders guten Ergebnissen innerhalb ihrer Branche erhielten die Auszeichnung „Service-König“.

Die vollständigen Ergebnisse der Studie „Deutschlands Service-Könige 2026“ sind HIER (https://servicevalue.de/ranking/deutschlands-service-koenige/) abrufbar.

Über LTA:

Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) (http://www.lta-reiseschutz.de) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2024 zum siebten Mal in Folge von Focus Money als „Fairster Schadenregulierer“ ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.

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Quelle: ots