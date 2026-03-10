Krypto-Steuern werden Pflicht: Waltio startet in Deutschland mit 4-Minuten-Steuerreport

Berlin (ots) –

Mit zunehmender Regulierung des Kryptomarktes und neuen EU-Vorgaben wie DAC8 rückt das Thema Steuertransparenz für Anleger und Plattformen stärker in den Fokus. Während viele Investoren ihre Transaktionen bislang manuell oder mit komplexen Tools aufbereiten mussten, bringt das europäische Unternehmen Waltio nun eine deutlich einfachere Lösung nach Deutschland: einen vollständig lokalisierten Krypto-Steuerreport, der in durchschnittlich vier Minuten erstellt wird.

Ab heute ist Waltio offiziell in Deutschland verfügbar.

Kostenlos starten: Portfolio-Tracking in Echtzeit

Waltio ermöglicht das Echtzeit-Tracking von mehr als 22.000 digitalen Assets – sowohl im CeFi- als auch im DeFi-Bereich – in einem zentralen Dashboard. Die Plattform berechnet automatisch Gewinne und Verluste (P&L), analysiert die Portfolio-Allokation und ermöglicht Performance-Vergleiche mit Bitcoin, Ethereum, dem S&P 500 oder Gold.

Der Einstieg ist kostenlos möglich – ohne Kreditkarte, ohne KYC-Verifizierung und ohne Zugriff auf Private Keys. Gleichzeitig wird eine vollständige Transaktionshistorie aufgebaut, die als Grundlage für eine präzise steuerliche Auswertung dient.

Steuerreport mit einem Klick

Im Unterschied zu vielen bestehenden Lösungen, die umfangreiche manuelle Einstellung erfordern, erstellt Waltio automatisiert:

– Einen vollständigen Steuerreport gemäß deutscher Steuergesetzgebung

– Die Berechnung von Gewinnen, Verlusten und Haltefristen nach dem FIFO-Prinzip

– Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Übertragung der relevanten Daten in ELSTER

„Deutschland ist einer der wichtigsten Kryptomärkte Europas – gleichzeitig aber auch steuerlich besonders anspruchsvoll. Unser Ziel ist es, diesen Prozess radikal zu vereinfachen und Anlegern einen rechtssicheren, schnellen und verständlichen Weg zur Krypto-Steuererklärung zu ermöglichen“, sagt Pierre Morizot, Mitgründer und CEO von Waltio.

Über 700 Anbindungen und einfacher Einstieg.

Waltio unterstützt mehr als 700 Anbindungen an internationale und deutsche Börsen wie Börse Stuttgart Digital, Bitpanda und Bitcoin.de sowie an zahlreiche Wallets und Blockchains wie Bitcoin, Ethereum, Solana oder Polygon.

Konten können per Read-Only-API oder öffentliche Wallet-Adresse verbunden werden, sodass sämtliche CeFi- und DeFi-Aktivitäten zentral zusammengeführt werden. Steuerberichte starten ab 39 Euro pro Jahr.

Europäische Plattform mit Wachstumskurs

Waltio wurde 2019 gegründet und betreut heute über 150.000 Nutzer in Europa. Neben Deutschland ist die Plattform in Frankreich, Belgien, Spanien und Italien aktiv. Vor dem Hintergrund zunehmender Regulierung positioniert sich das Unternehmen als Compliance-Brücke zwischen Krypto-Plattformen, Investoren und Steuerbehörden – mit dem Anspruch, das Krypto-Steuerreporting in Europa nachhaltig zu standardisieren.

