Kitzbühel Tourismus & Sound | Escape – Auflage 2.0

Elektronisches Kitzbühel Boutique Festival Ende März 2025 am Berg und im Tal.

3 Tage – 1 Mainstage – 20+ Locations – 40+ Artists. Von 28. bis 30. März 2025 stehen in Kitzbühel elektronische Beats am Programm. Und das bei kostenlosem Eintritt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2024 geht das neue Veranstaltungsformat mit dem Namen Sound | Escape in die zweite Auflage. Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser sieht großes Potential in diesem neuen Konzept: „Seit vielen Jahren setzen unsere Betriebe einen Schwerpunkt auf elektronische Musik am Berg. Mit Sound | Escape ist es uns gelungen, diese Kräfte zu bündeln und mit einem innovativen Konzept unsere Partner am Berg und im Tal zu verbinden Wir freuen uns auf die zweite Auflage eines elektronischen Boutique Festivals zur schönsten Zeit des Winters.“

Electronic Beats von den Gipfeln ins Herz der Innenstadt

Dass in Kitzbühel regelmäßig hochkarätige DJs im Bereich elektronischer Musik auflegen, ist weithin bekannt. Mit Sound | Escape werden die individuellen Initiativen der einzelnen Betriebe am Berg und im Tal in einem Festival-Konzept gebündelt. Als Herzstück und somit Bindeglied zwischen den Locations fungiert eine große Bühne – Mainstage – inmitten der historischen Innenstadt, im Innenhof der Bezirkshauptmannschaft. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den kostenlosen Eintritt zu allen Locations gelegt.

Auftakt am Freitag, den 28. März 2025: Sound | Escape startet am Nachmittag mit hochkarätigen Acts am Berg. Weiter geht’s ab 16:00 Uhr bei der Kitzbühel Mainstage in der Innenstadt. Im Anschluss begeistern Bars und Clubs BesucherInnen mit einem perfekt abgestimmten Line-up aus internationalen und lokalen Acts.

Fortsetzung am Samstag, den 29. März 2025: Von den Gipfeln geht es ins Tal zur Kitzbühel Mainstage und weiter zu den Betrieben.

Ausklang am Sonntag, den 30. März 2025: Chilliger Abschluss am Berg.

Line-up & Venues – Headliner inklusive

Insgesamt erklingen an den 3 Veranstaltungstagen elektronische Beats der über 40 DJs an rund 20 unterschiedlichen Standorten am Berg und im Tal. Zentral inmitten der 750 Jahre alten Innenstadt lädt die eigens kreierte Mainstage am Freitag und Samstag von 16:00 bis 22:00 Uhr zum Tanzen ein – Verpflegungsstände mit Snacks und Drinks inklusive.

Ein besonderes Highlight: Sven Väth, eine international bekannte Techno-Legende, kommt nach Kitzbühel. Seit über 40 Jahren prägt er als einer der erfolgreichsten deutschen DJs die Szene, gründete Labels, Clubs und Karrieren – und rockt noch immer die Decks, mit Vinyl natürlich. 2024 wurde Sven Väth mit dem BAMBI in der Kategorie „Kultur“ ausgezeichnet – seine Laudatio hielt kein Geringerer als Weltstar-Pianist Lang Lang.

Good to know

Der Eintritt zu allen Locations ist kostenfrei. Für einige Berg-Venues wird ein Ticket der Bergbahn AG Kitzbühel benötigt – Online-Vorverkauf möglich. Die meisten Betriebe im Skigebiet sind auch zu Fuß von der Gondel aus erreichbar. Aufgrund der erfolgreichen ersten Auflage im letzten Jahr und der bereits hohen Nachfrage wird eine Reservierung bei den teilnehmenden Betrieben im Vorfeld empfohlen. Das Festival findet bei jeder Witterung statt, kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Das hochkarätige Line-up samt Timetable und Vorstellung der teilnehmenden Betriebe, inklusive Lageplan und Anreisemöglichkeiten, werden laufend auf dem Instagram-Account des Kitzbühel Boutique Festivals soundescape_kitzbuehel und auf der eigens kreierten Homepage soundescape.kitzbuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/veranstaltungen/sound-escape/) gepostet.

Weitere Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com

Sound | Escape 2.0 Auf nach Kitzbühel – Auf zu Electronic Beats am Berg und im Tal (https://www.kitzbuehel.com/veranstaltungen/sound-escape/)

