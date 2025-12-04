KI-Beratung – nein danke! Bei Finanzfragen zählt der persönliche Kontakt

Frankfurt (ots) –

– Viele Deutsche lehnen eine rein KI-basierte Finanzberatung ab.

– Technologie dient als Ergänzung, nicht aber als Ersatz des Menschen.

– Gerade in turbulenten Zeiten gibt der persönliche Kontakt Sicherheit.

Eine aktuelle Umfrage von t-online und der Deutschen Vermögensberatung zeigt: Die Deutschen setzen weiterhin auf den persönlichen Kontakt in Finanzfragen. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, Finanzberatung ausschließlich von einer künstlichen Intelligenz (KI) zu erhalten – ohne menschlichen Kontakt -, antworteten knapp 42 Prozent mit einem klaren Nein. Weitere 23 Prozent äußerten sich skeptisch. Lediglich 21 Prozent wären einer solchen Option gegenüber offen. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen erklären die Experten der Deutschen Vermögensberatung, wie moderne Finanzberatung von KI profitieren kann und weshalb der menschliche Kontakt so essenziell bleibt.

Finanzberatung ist Vertrauenssache

Finanzentscheidungen sind komplex, individuell und oft mit großen finanziellen Auswirkungen verbunden. Für viele Menschen sind Themen wie Altersvorsorge, Absicherung oder Investitionen nicht alltäglich – sie erfordern Fachwissen und Fingerspitzengefühl. Ein erfahrener Berater, wie zum Beispiel ein Vermögensberater der DVAG, bringt nicht nur Expertise mit und kenn die persönliche Situation des Kunden. Digitale Systeme können Prozesse vereinfachen und Informationen bereitstellen, aber sie ersetzen nicht die menschliche Komponente.

So nutzen Sie die Vorteile persönlicher Beratung

– Bereiten Sie sich vor: Notieren Sie Ihre Ziele und Fragen.

– Input und Informationen: Sammeln Sie vorab alle versicherungs- und finanzrelevanten Unterlagen.

– Stellen Sie Fragen: Kompetente Berater helfen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

– Schlafen Sie eine Nacht drüber: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung.

Ein persönlicher Ansprechpartner in turbulenten Zeiten

Die vergangenen Jahre waren geprägt von wirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen und einem rasanten Wandel der Finanzmärkte. Für viele Menschen bedeutet das: noch mehr Fragen rund um Vorsorge, Absicherung und Investitionen. In solchen Phasen wächst der Wunsch nach Orientierung und Verlässlichkeit. Ein persönlicher Ansprechpartner kann hier Sicherheit geben – nicht nur durch Fachwissen, sondern auch durch Kontinuität und persönliche Nähe. Die Finanzcoaches der DVAG begleiten ihre Kundinnen und Kunden deshalb oftmals über alle Lebensphasen hinweg und entwickeln Strategien, die individuell angepasst werden können.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später denken“ bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.

