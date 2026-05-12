Karg-Stiftung startet Podcast Karg Perspektiven

Frankfurt am Main (ots) –

Neues Format eröffnet Einblicke in Hochbegabung, Bildungsgerechtigkeit und Potenzialentfaltung

Die Karg-Stiftung startet mit „Karg Perspektiven – Bildung, Begabung, Potenziale“ einen neuen Podcast zur Begabungs- und Begabtenförderung. Die erste Folge „Hochbegabung und das Recht auf Bildung“ ist ab sofort auf der Website der Stiftung sowie auf den gängigen Podcastplattformen verfügbar. Gesprächsgast der Auftaktfolge ist Dr. Ingmar Ahl, Vorstand der Karg-Stiftung. Der Podcast richtet sich an Fachkräfte aus Kita, Schule und Beratung, an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Bildungspolitik und Verwaltung sowie an Wissenschaft, Stiftungen und alle am Thema Interessierten. Ziel ist es, zentrale Fragen zu Hochbegabung, Begabtenförderung und Bildungsgerechtigkeit aufzugreifen und einzuordnen.

Die Karg-Stiftung setzt sich dafür ein, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche in Kita, Schule und Beratung besser erkannt, verstanden und entlang ihrer Bildungsbiografie gefördert werden. Der Podcast greift dieses Anliegen auf und macht sichtbar, warum Begabungsförderung eine Aufgabe des gesamten Bildungssystems und eine Frage der Bildungsgerechtigkeit ist.

In der Pilotfolge macht Dr. Ingmar Ahl deutlich: „Hochbegabung ist zunächst ein besonderes kognitives Potenzial. Damit daraus Entwicklung und Teilhabe entstehen können, braucht es Motivation und angemessene Förderbedingungen. Auch hochbegabte Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine Bildung, die ihren Begabungen entspricht.“

Mit „Karg Perspektiven“ erweitert die Stiftung ihr Informationsangebot um ein Audioformat, das fachliche Perspektiven bündelt, aktuelle Entwicklungen aufspürt und einordnet und unterschiedliche Stimmen zusammenführt. Der Podcast schafft einen Zugang zu zentralen Fragen der Begabungsförderung und trägt dazu bei, die öffentliche Diskussion darüber zu stärken, wie ein Bildungssystem gestaltet sein muss, das allen Kindern und Jugendlichen, auch denen mit hohem kognitivem Potenzial, gerecht wird.

Vor dem Hintergrund einer Bildungslandschaft im Wandel, geprägt von neuen pädagogischen Konzepten und digitalen Entwicklungen, etwa durch Künstliche Intelligenz, greift der Podcast aktuelle Fragen zu Hochbegabung, Bildungsgerechtigkeit und Potenzialentfaltung auf, setzt Impulse und bündelt Perspektiven aus Praxis, Wissenschaft und Bildungspolitik.

Der Podcast erscheint monatlich als Gesprächsformat mit Expertinnen und Experten aus Pädagogik, Psychologie und Forschung sowie Akteurinnen und Akteuren aus Bildungspraxis und Gesellschaft. Die Episoden haben eine Länge von etwa 30 bis 45 Minuten. Thematisch orientiert sich „Karg Perspektiven“ am Dreiklang Bildung, Begabung und Potenziale. Der Podcast beleuchtet unter anderem Fragen der frühen Förderung, der schulischen Praxis, der Diagnostik, der psychischen Gesundheit sowie der Bildungsgerechtigkeit. Dabei verbindet das Format wissenschaftliche Erkenntnisse mit Erfahrungen aus der Praxis und macht sichtbar, wie eng Wissen, pädagogisches Handeln und Bildungsrealität miteinander verwoben sind.

Karg-Stiftung

Die Karg-Stiftung engagiert sich für die Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher – in den Bereichen Frühe Bildung, Schule und Beratung. Ihr Ziel ist ein Bildungssystem, das auch Kinder und Jugendliche mit hohem kognitivem Potenzial gezielt fördert und fordert. Mit praxisnahen und wissenschaftlich fundierten Projekten sowie der Bereitstellung von Fachinformationen berät, qualifiziert und vernetzt sie pädagogische und psychologische Fachkräfte. Gemeinsam mit Partnern aus Praxis, Wissenschaft und Politik setzt sie sich bundesweit für mehr Begabungs- und Bildungsgerechtigkeit ein. Gegründet wurde die Karg-Stiftung 1989 von Adelheid und Hans-Georg Karg. Heute ist sie eine zentrale Akteurin der Begabtenförderung in Deutschland.

Kurzinformation zum Podcast

– Titel: Karg Perspektiven – Bildung, Begabung, Potenziale

– Folge 1: Hochbegabung und das Recht auf Bildung

– Anbieter: Karg-Stiftung

– Start: 12.05.2026 (erste Folge verfügbar)

– Erscheinungsweise: monatlich

– Format: Gesprächspodcast

– Länge: ca. 30 bis 45 Minuten

– Inhalte: Hochbegabung, Begabtenförderung, Bildungsgerechtigkeit

– Zielgruppe: Fachkräfte aus Bildung und Beratung, Politik, Wissenschaft sowie interessierte Öffentlichkeit

– Verfügbarkeit: Website der Karg-Stiftung und gängige Podcastplattformen

– Ziel: Einordnung zentraler Fragen der Begabungsförderung und Stärkung des öffentlichen Diskurses

Kontakt: [email protected]

Pressekontakt:

Mirko Bogedaly

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Niddastraße 35

60329 Frankfurt am Main

[email protected]

www.karg-stiftung.de

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Quelle: ots