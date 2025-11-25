ista bringt Energie ins Spiel – Borussia-Park wird zum ista-Borussia-Park

Essen/Mönchengladbach (ots) –

Leidenschaft vereint: Ab der Saison 2026/27 trägt das Stadion im Borussia-Park den Namen ista-Borussia-Park. Dabei ist die Namenspartnerschaft weit mehr als ein Schriftzug am Stadion. Das Ziel: das Stadionareal fit für die Zukunft machen – mit smarter Technik, gemeinsamen Werten und echter Fußballleidenschaft. Die Partnerschaft läuft mindestens bis zum 30. Juni 2031.

„Wir sind unglaublich stolz, Namenspartner des Stadions von einem der traditionsreichsten Vereine der Bundesliga zu werden“, sagt Hagen Lessing, CEO von ista. „Borussia und ista passen einfach zusammen – wir teilen Werte wie Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und den Mut, Veränderungen zu gestalten. Diese Partnerschaft ist für uns ein echtes Herzensprojekt.“ Aus Respekt vor der Tradition des Vereins bleibt der bekannte und beliebte Name Borussia-Park erhalten – und wird bewusst ergänzt: ista-Borussia-Park.

Was ista und Borussia konkret vorhaben

ista stattet das gesamte Stadionareal mit smarter Gebäudetechnik aus – und das bedeutet ganz konkret:

– Digitale Messtechnik, die zeigt, wo und wie Energie verbraucht wird

– Heizungsmonitoring, das hilft, Wärme effizienter zu nutzen

– Energiemanagement-Systeme, die den Überblick behalten und Einsparungen ermöglichen

– Ladesäulen, die Elektromobilität für Fans und Mitarbeiter:innen unterstützen

Kurz gesagt: ista bringt die Technik, die hilft, Energie zu sparen – und macht den Borussia-Park zum Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Stadionbetrieb. „Beim ista-Borussia-Park steht nicht nur ista drauf – es ist auch ista drin“, sagt Lessing.

Warum Borussia sich für ista entschieden hat

„Wir freuen uns, in ista einen Partner gefunden zu haben, der dem Borussia-Park nicht einfach nur einen namentlichen Zusatz gibt, sondern unserem Stadion, vielen weiteren Gebäuden auf dem Gelände und damit dem gesamten Verein mit innovativer Gebäudetechnik einen echten Mehrwert bietet“, erklärt Borussias Geschäftsführer (CEO) Dr. Stefan Stegemann. „Wenn wir Nachhaltigkeit voranbringen wollen, brauchen wir einen vertrauensvollen Partner mit Kompetenzen und einer langfristigen Perspektive.“

„Wir sind überzeugt, in ista den perfekten Partner für eine namensgebende Partnerschaft gefunden zu haben“, so Guido Uhle, Prokurist bei Borussia. „Wir wollen Transparenz über Energieverbräuche schaffen und echte Einsparungen realisieren. Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern Teil unserer Verantwortung.“

Von der Tribüne bis zur Technik – ista lebt Fußball

ista ist nicht nur ein Energiedienstleister – sondern auch ein fußballbegeistertes Unternehmen. Bei dem eigenen internationalen „ista Soccer Cup“ nehmen jährlich weit über 1.000 Mitarbeiter:innen teil und zeigen, wie sehr Fußball Teil der identitätsstiftenden Unternehmenskultur ist. Die Partnerschaft mit Borussia ist deshalb nicht nur strategisch, sondern auch emotional motiviert.

„Wir wollen langfristig an der Seite von Borussia stehen – als Partner, der nicht nur sichtbar ist, sondern wirkt“, so Lessing. „Wir wollen das Thema Energieeffizienz im Gebäudesektor in die Köpfe der Menschen bringen – und im Stadion gehen wir damit voran.“

