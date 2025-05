Hamburg als Bühne für deutsch-emiratischen Wirtschaftsdialog / Das Dubai Business Forum Germany zeigt neue Perspektiven

Dubai/Hamburg (ots) –

Heute trafen sich mehr als 200 Vertreterinnen und Vertreter deutscher Unternehmen beim Dubai Business Forum Germany mit Repräsentanten aus Dubai. Die Veranstaltung bot deutschen Investoren nicht nur konkrete Einblicke in die Wachstumsmärkte der Dubai Economic Agenda (D33), sondern schuf auch handfeste Ergebnisse: Die Handelskammer Hamburg und die Dubai Future Foundation unterzeichneten eine Vereinbarung, um bei der Entwicklung der Stärken ihrer jeweiligen Standorte in Forschung und innovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz zu kooperieren.

„Dubai ist für Hamburg weit mehr als nur ein Handelspartner – es ist das Tor zu einer der dynamischsten Wachstumsregionen der Welt. Dank seiner strategischen Lage und fortschrittlichen Wirtschaftspolitik eröffnet Dubai Hamburger Unternehmen vielfältige Chancen, auch in Asien und Afrika neue Märkte zu erschließen und internationale Partnerschaften auszubauen“, erklärte Dr. Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. „Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit der Dubai Future Foundation vertiefen wir unsere Innovationspartnerschaft gezielt. Sie setzt auf unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Dubai Chamber für einen intensiveren Austausch, gemeinsame Innovationsprojekte und eine nachhaltige wirtschaftliche Zusammenarbeit auf. Gemeinsam bauen wir Brücken für Wachstum, Fortschritt und gemeinsamen Erfolg.“

S.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender der Dubai Chambers, unterstrich in seiner Eröffnungsrede „Die starken Beziehungen zwischen Dubai und Deutschland basieren auf einem gemeinsamen Engagement für Innovation und nachhaltiges Wachstum. Handel und Logistik bilden weiterhin das Rückgrat unserer wirtschaftlichen Beziehungen.“ Deutschland rangiert derzeit auf Platz 15 der wichtigsten globalen Handelspartner Dubais, wobei der bilaterale Handel ohne Öl im Jahr 2024 einen Wert von 9,4 Milliarden EUR erreichte – ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders bemerkenswert: Die Zahl der neuen deutschen Unternehmen, die der Handelskammer Dubai beigetreten sind, stieg 2024 um 64 Prozent. Bis zum Ende des ersten Quartals 2025 war die Gesamtzahl der aktiven deutschen Mitgliedsunternehmen auf 2.719 gestiegen.

Das Forum unter dem Motto „Innovate, Invest, Integrate: Forging a New Path for Dubai-German Economic Synergy“ wurde von Dubai Chambers in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg als strategischem Partner organisiert. „Wir möchten deutsche Unternehmen dabei unterstützen, die Chancen der Dubai Economic Agenda optimal zu nutzen, vor allem in zukunftsweisenden Sektoren wie Industrie 4.0, Digitalisierung, erneuerbare Energien und Handel“, so Al Mansoori.

In 13 Paneldiskussionen diskutierten die 25 Redner unter anderem über:

– Dubais Rolle als strategisches Tor zum globalen Wachstum für deutsche Industrien

– Synergien zwischen deutscher Expertise in Präzisionsfertigung und Dubais D33-Agenda

– Chancen für deutsche Deep-Tech-Startups in Bereichen wie Biotech und KI

– Dubais wachsende Attraktivität für europäische Risikokapitalfirmen und Startups

Das Dubai Business Forum Germany hat nicht nur bestehende Wirtschaftsbeziehungen gefestigt, sondern auch konkrete Perspektiven für eine vertiefte Zusammenarbeit eröffnet. Als strategisches Verbindungsglied zwischen globalen Märkten und mit gezielter Förderung von Wachstumsbranchen bleibt Dubai ein attraktiver Ort für deutsche Investoren.

Über Dubai Chambers

Die Dubai Chambers sind eine gemeinnützige öffentliche Einrichtung, die Dubais Vision als globaler Akteur unterstützt, indem sie Unternehmen stärkt, Beratungsdienste anbietet und Zugang zu Netzwerken ermöglicht. Im März 2021 kündigte Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, die Umstrukturierung der Handelskammer von Dubai und die Gründung von drei Kammern für das Emirat an, nämlich die Handelskammer von Dubai, die Internationale Handelskammer von Dubai und die Handelskammer für digitale Wirtschaft von Dubai, die nun unter dem Dach von Dubai Chambers tätig sind.

Über Handelskammer Hamburg

Die Handelskammer Hamburg vertritt die Interessen von 180.000 Unternehmen und ist Dienstleister für die Hamburger Wirtschaft. Sie wird repräsentiert von 66 ins Plenum gewählten Unternehmerinnen und Unternehmern, weitere 850 engagieren sich ehrenamtlich in Gremien und 4.000 Prüferinnen und Prüfer sichern die Qualität der beruflichen Bildung und der Sach- und Fachkundeprüfungen. Im Hauptamt setzen 290 Mitarbeitende die Aufgaben der Handelskammer um. Auf Basis unserer Standortstrategie „Hamburg 2040 – wie wollen wir künftig leben und wovon?“ haben wir das Ziel, mit der Wirtschaft und über die Wirtschaft hinaus die Lebensfähigkeit Hamburgs zu stärken und aktiv die Zukunft des Standorts mitzugestalten. Unser Leitsatz heißt: „Gemeinsam Hamburgs Zukunft gestalten“.

Pressekontakt:

Mohamad Mouzehem

PR & Corporate Communications

Tel: +971 4 2028537

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Dubai Business Forum, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots