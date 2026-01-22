Gold und Silber schwanken – Warum Edelmetalle jetzt trotzdem stark bleiben

Palma de Mallorca (ots) –

Die Preise für Gold und Silber zeigten sich zuletzt volatil. Zinspolitik, geopolitische Spannungen und schwankende Währungen sorgen kurzfristig für Bewegung an den Märkten. Dennoch bleiben Edelmetalle für viele Anleger ein wichtiger Stabilitätsanker – gerade in unsicheren Zeiten, in denen Vertrauen in klassische Anlageformen auf die Probe gestellt wird.

Schwankungen gehören bei Edelmetallen dazu. Entscheidend ist, dass sie langfristig genau dann gefragt sind, wenn andere Werte an Vertrauen verlieren. Dieser Beitrag zeigt, warum aktuelle Preisschwankungen kein Zeichen von Schwäche sind und welche Faktoren Gold und Silber weiterhin stützen.

Gründe für die aktuellen Preisschwankungen

Die derzeitige Volatilität bei Gold und Silber spiegelt die angespannte globale Lage wider. Geopolitische Konflikte, handelspolitische Eingriffe sowie Unsicherheiten über den künftigen Kurs der Geldpolitik treffen zeitgleich aufeinander und sorgen für erhöhte Marktbewegungen. Entsprechend sensibel reagieren Edelmetallpreise auf neue Entwicklungen.

Beim Silber kam zuletzt ein konkreter Auslöser hinzu. Die von China eingeführten Exportkontrollen, die seit dem 1. Januar 2026 gelten, erschweren die Planbarkeit internationaler Lieferketten. Da China eine zentrale Rolle bei der Förderung und Verarbeitung von Silber einnimmt, wirken sich solche Maßnahmen unmittelbar auf Verfügbarkeit und Preisbildung aus.

Zudem nimmt Silber eine besondere Rolle ein. Neben seiner Funktion als Wertspeicher ist es ein unverzichtbarer Rohstoff für Zukunftsindustrien wie Photovoltaik, Elektromobilität, Medizintechnik und Verteidigung. Politische Eingriffe oder Angebotsrisiken schlagen sich daher besonders schnell im Markt nieder.

Volatilität ist vor diesem Hintergrund kein Ausdruck von Schwäche, sondern ein natürlicher Bestandteil funktionierender Märkte. Gerade Edelmetalle reagieren sensibel auf geopolitische Entwicklungen, Währungsfragen und strukturelle Angebotsfaktoren.

Warum Edelmetalle im Portfolio relevant bleiben

Unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen erfüllen Gold und Silber im Portfolio eine klar definierte Funktion. Sie dienen nicht der Renditemaximierung, sondern der Absicherung. Als physische Sachwerte tragen sie kein Gegenparteirisiko und sind weder von Staaten noch von Finanzinstituten abhängig.

Gerade in Phasen zunehmender Unsicherheit entfalten diese Eigenschaften ihre Wirkung. Zweifel an Staatsfinanzen, Währungen oder dem Finanzsystem insgesamt führen regelmäßig dazu, dass reale Werte stärker nachgefragt werden. Kurzfristige Marktbewegungen ändern an dieser grundlegenden Rolle nichts.

In der Praxis hat sich für viele Anleger eine maßvolle Beimischung bewährt. Deren Umfang richtet sich weniger nach aktuellen Kursen als nach Vermögensstruktur, Risikoprofil und langfristiger Zielsetzung.

Einfluss von Geopolitik und Zentralbankpolitik

Gold gilt seit jeher als Gradmesser für Unsicherheit im Finanzsystem. Steigende Preise spiegeln dabei weniger Optimismus wider als wachsende Zweifel an wirtschaftlicher und politischer Stabilität. Geopolitische Krisen und Handelskonflikte führen regelmäßig zu Umschichtungen in unabhängige Anlageformen.

Eine zentrale Rolle spielt zudem die Politik der Notenbanken. Hohe globale Verschuldung und anhaltend expansive Maßnahmen haben dazu geführt, dass Zentralbanken ihre Goldbestände seit Jahren kontinuierlich ausbauen. Auch 2025 setzte sich dieser Trend fort, unter anderem durch deutliche Käufe einzelner Staaten.

Zunehmend gewinnen daneben auch andere physische Metalle an strategischer Bedeutung. Silber wird nicht mehr ausschließlich als Industriemetall betrachtet, sondern zunehmend auch als ergänzender Stabilitätsfaktor in staatlichen Reserven.

Physisch oder börsengehandelt?

Für langfristig orientierte Anleger bietet physisches Gold und Silber einen entscheidenden Vorteil: den direkten Besitz ohne Emittenten- oder Gegenparteirisiko. Physische Edelmetalle sind unabhängig von Finanzinstituten und Kapitalmärkten und erfüllen damit eine besondere Schutzfunktion.

Hinzu kommt der steuerliche Aspekt. In Deutschland sind Gewinne aus physischem Gold und Silber nach einer Haltedauer von zwölf Monaten steuerfrei. Börsengehandelte Produkte können zwar taktisch genutzt werden, bleiben jedoch Teil des Finanzsystems und unterliegen dessen strukturellen Risiken.

Gerade in einem Umfeld wachsender geopolitischer Spannungen und systemischer Unsicherheiten behalten physische Edelmetalle daher ihre Bedeutung als stabilisierender Bestandteil der Vermögensstruktur.

