EU-Kohäsionspolitik in der Praxis: GrønBusiness unterstützt Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Flensburg (ots) –

Das Interreg-Projekt GrønBusiness stärkt Unternehmen in der deutsch-dänischen Grenzregion dabei, nachhaltige Geschäftsmodelle umzusetzen. Es zeigt, wie EU-Kohäsionspolitik wirtschaftliche Transformation auf der lokaler Ebne und über Grenzen hinweg fördert.

Nachhaltiges Wirtschaften gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung – besonders für kleine und mittlere Betriebe stellt die praktische Umsetzung jedoch oft eine Herausforderung dar. Genau hier setzt das deutsch-dänische Projekt GrønBusiness an.

Gefördert im Rahmen des Programms Interreg Deutschland-Danmark begleitet GrønBusiness Betriebe in der Grenzregion dabei, nachhaltiges Wirtschaften systematisch umzusetzen. Besonderer Fokus liegt auf den Potenzialen der Kreislaufwirtschaft – also der effizienteren Nutzung von Ressourcen durch Wiederverwendung, Recycling und neue Geschäftsmodelle. Ziel des Projekts ist es, nachhaltige Ansätze greifbar zu machen und Unternehmen konkrete Werkzeuge für die praktische Umsetzung an die Hand zu geben.

Praxiswissen für nachhaltiges Wirtschaften

Ein zentrales Element des Projekts ist das digitale Infoportal www.groenbusiness.eu. Dort werden erfolgreiche Beispiele aus der Unternehmenspraxis gesammelt und übersichtlich aufbereitet. Auf der Plattform sehen interessierte Betriebe, wie ressourceneffiziente Prozesse, nachhaltige Geschäftsmodelle und neue Kooperationsformen bereits erfolgreich in der Region umgesetzt werden. So entsteht ein wachsender Wissenspool, der Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze Orientierung und Inspiration bietet.

Grenzüberschreitendes Netzwerk für Innovation

Neben der Plattform fördert GrønBusiness aktiv den Austausch zwischen Unternehmen, Fachleuten und wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteuren. Workshops, Veranstaltungen und Netzwerkformate schaffen Raum für neue Partnerschaften und gemeinsame Projekte. Lead Partner des Projekts ist die KielRegion GmbH (https://www.kielregion.de/), die gemeinsam mit weiteren deutschen und dänischen Projektpartnern die strategische Ausrichtung und Umsetzung koordiniert.

Kohäsionspolitik als Motor der Transformation

Das Interreg-Programm ist ein zentrales Instrument der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und zielt darauf ab, regionale Unterschiede zu verringern sowie gemeinsame Lösungen für grenzübergreifende Herausforderungen zu fördern. Unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) trägt es zu einem grüneren, smarteren, besser vernetzten und sozialeren Europa bei. Die Projekte erhalten dabei umfangreiche EU-Fördermittel. Während die beteiligten Organisationen eine Kofinanzierung leisten, kann die EU-Förderung bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten abdecken.

Über das Projekt

Das Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.

Das Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ erhält Fördermittel der Europäischen Kommission.

„Ready-to-publish“-Social-Media-Beiträge

Für Ihre Berichterstattung über das Projekt GrønBusiness stellen wir Ihnen neben Video- und Bildmaterial auch fertige Social-Media-Beiträge zur Verfügung. So können Sie Inhalte schnell, einfach und direkt in Ihren Kanälen veröffentlichen.

Post 1:

Das Interreg-Projekt GrønBusiness unterstützt KMU in der deutsch-dänischen Grenzregion bei der Umsetzung nachhaltiger Geschäftsmodelle. Finde heraus, wie die EU-Kohäsionspolitik den ökologischen Wandel vorantreibt:

(Link zum Video)

Post 2

GrønBusiness zeigt, wie Unternehmen Lösungen aus der Kreislaufwirtschaft nutzen können, um Abfall zu reduzieren und Effizienz zu steigern. Erfahre mehr über das Projekt und die Ziele der EU-Kohäsionspolitik:

(Link zum Video)

Post 3

GrønBusiness vernetzt Unternehmen, Expert:innen und Akteure über die deutsch-dänische Grenze hinweg, um Wissen zu teilen und gemeinsame nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Hier siehst Du, wie die EU-Kohäsionspolitik die Zukunft der regionalen Wirtschaft gestaltet:

(Link zum Video)

Pressekontakt:

EUconomy-Team

[email protected]

Original-Content von: EUconomy – Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots