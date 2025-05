Deutsche Rück Gruppe setzt ertragsorientierten Wachstumskurs fort

Düsseldorf (ots) –

Die Deutsche Rück Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 ihr Geschäft weiter ausgebaut und gleichzeitig ihre Substanz gestärkt. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen sind in allen Geschäftsfeldern gewachsen und stiegen deutlich um 18,3 % auf rund 2,1 Mrd. Euro. Die verdienten Nettobeiträge nahmen um 17,5 % auf 1,4 Mrd. Euro zu. Das Wachstum stammt sowohl aus den internationalen Märkten als auch aus dem deutschen Heimatmarkt. Die gesamten Sicherheitsmittel stiegen um 375,8 Mio. Euro auf mehr als 3,1 Mrd. Euro.

Die höchsten Beitragsanstiege kommen aus dem HUK-Geschäft sowie den sonstigen Versicherungszweigen. In den HUK-Sparten, dem zweitgrößten Segment des Portefeuilles der Deutschen Rück Gruppe, stiegen die Bruttobeiträge um 23,9 % auf 485,8 Mio. Euro. Auch die Beitragseinnahmen im Sachversicherungsgeschäft, das mehr als zwei Drittel der Bruttobeiträge der Deutsche Rück Gruppe ausmacht, wuchsen kräftig um 16,5 % auf 1,4 Mrd. Euro.

Auch im Lebengeschäft verzeichnete die Deutsche Rück Gruppe einen Anstieg der Bruttobeiträge um 9,7 % auf 84,2 Mio. Euro. Mit dem Geschäftsjahr 2024 hatte die Deutsche Rück Gruppe ihr Geschäft in der Leben- und Krankenrückversicherung auf die Märkte der Regionen Middle East und Nordafrika erweitert.

„Wir sind 2024 in allen Geschäftsfeldern kräftig und zugleich ertragsorientiert gewachsen“, sagt Frank Schaar, Chief Executive Officer der Deutsche Rück Gruppe. „Unsere Strategie der letzten Jahre, unser Geschäft schrittweise und zielgerichtet zu internationalisieren, zahlt sich damit aus.“

Die Deutsche Rück Gruppe erwirtschaftete ein Kapitalanlageergebnis von 74,8 Mio. Euro. Insgesamt erzielte der Rückversicherer einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 14,5 Mio. Euro (Vorjahr 12,0 Mio. Euro).

Die Deutsche Rückversicherung AG bietet zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Rückversicherung Schweiz AG in Europa und in weiteren internationalen Märkten Rückversicherungsschutz an. Die Deutsche Rück Gruppe ist dank hervorragender langfristiger Bonität und konsistentem Marktverhalten eine gesuchte Adresse und in Deutschland als einer der führenden Rückversicherer etabliert.

