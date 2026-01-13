Consors Finanz wird Finanzierungspartner der compustore Group

München (ots) –

– Consors Finanz ermöglicht Kund:innen der compustore Group, bei allen stationären und Online-Einkäufen in Raten zu zahlen

– Kund:innen können direkt beim Check-out einen Ratenkreditantrag stellen – sofort, unkompliziert und zu flexiblen Konditionen

– Durch die Kooperation stärkt Consors Finanz seine Marktposition im Bereich Consumer Electronics

Consors Finanz baut sein Portfolio an Partnern im Bereich Consumer Electronics aus und bietet ab sofort Kund:innen der compustore Group eine flexible Ratenfinanzierung für Online- und stationäre Einkäufe von Apple-Produkten, Zubehör und Software an. Die compustore Group zählt zu den größten Apple Premium Resellern in Deutschland und vereint mehrere spezialisierte IT-Händler unter einem Dach.

Mit der neuen Funktion können Kund:innen direkt beim Check-out die Zahlungsoption „Ratenzahlung“ wählen. Anschließend lassen sich sowohl die Wunschrate als auch die Laufzeit individuell festlegen. Nach einem kurzen Datenabgleich und erfolgreicher Bonitätsprüfung erfolgt die vorbehaltliche Kreditzusage in kürzester Zeit. Die Kreditlaufzeiten reichen von sechs bis 36 Monaten, die Rückzahlung erfolgt über einen festen Ratenplan.

Die neue Finanzierungslösung ist bereits im Online-Shop von MacTrade verfügbar und wird in den kommenden Monaten schrittweise auf weitere Händler der compustore Group ausgeweitet.

„Gemeinsam mit der compustore Group als starker Partner ermöglichen wir Verbraucher:innen den Zugang zu hochwertigen neuen Apple-Produkten – und das zu planbaren Kosten. Parallel kann compustore als Händlermit dem Komplettangebot von Produkt und Finanzierungslösung die eigene Kundenzufriedenheit erhöhen. Damit wollen wir das Kauferlebnis noch attraktiver gestalten“, so Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz.

Ludwig Krayl, Head of eCommerce der compustore Group, sagt: „Dank der Zusammenarbeit mit Consors Finanz wird der Finanzierungsprozess für unsere Kund:innen jetzt einfach und schnell. Ein Ratenkredit kann direkt beim Check-out beantragt werden, und die Entscheidung erfolgt in wenigen Minuten – so wird der Weg zu den gewünschten Apple-Produkten unkompliziert und komfortabel.“

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte – mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de (http://www.consorsfinanz.de)

https://www.consorsfinanz.de/blog-mehrwert

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt fast 178.000 Mitarbeitende, davon mehr als 144.000 in Europa.

Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de

Über die compustore Group

Die compustore Group ist ein strategischer Zusammenschluss von namenhaften IT-Unternehmen und ein starker Partner rund um die Apple Produktwelt. Mit mehr als 250 Mitarbeitenden und einem Umsatzvolumen von über 200 Millionen Euro gehört compustore zu den größten IT-Verbänden für Apple Produkte in ganz Europa. compustore profitiert von mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem flächendeckenden Filialnetz mit Niederlassungen an insgesamt 23 Standorten in ganz Deutschland. MacTrade ist einer der größten Online-Shops in dem Verbund. www.compustore.de (http://www.compustore.de)

