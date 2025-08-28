Apaton Finance begrüßt Lyndsay Malchuk – Eine starke Stimme in den globalen Kapitalmärkten

Hannover/Vancouver (ots) –

Die Aufmerksamkeit richtet sich nach Vancouver. Ab dem 1. September 2025 freut sich Apaton Finance, den exklusiven Einstieg von Lyndsay Malchuk, einer erfahrenen kanadischen Moderatorin, Reporterin und anerkannten Stimme in der globalen Finanzwelt, bekanntzugeben.

Man kann es mit dem Engagement einer Prominenz der ersten Liga vergleichen: Malchuk bringt ihre unverwechselbare Energie, scharfen Analysen und ihre On-Camera-Präsenz auf die dynamisch wachsende internationale Medienplattform von Apaton ein. Vom Studio in Vancouver über globale Investorenkonferenzen, internationale Fachmessen bis hin zu hochkarätigen Events wird sie die Geschichten liefern, die die Märkte von morgen prägen.

In ihrer neuen Rolle wird Malchuk zudem als Hauptmoderatorin und Produzentin Dokumentationen erstellen, die Wachstumsunternehmen und zukunftsweisende Branchen ins Rampenlicht stellen. Damit ermöglicht sie Investoren seltene Einblicke hinter die Kulissen – zu den Menschen und Strategien, die Innovation vorantreiben. Über die Apaton-Flaggschiff-Plattform, das International Investment Forum (IIF) (www.ii-forum.com), schlägt sie die Brücke zwischen Unternehmern und globalem Kapital, indem sie Entscheider mit den Investoren verbindet, die deren nächste Wachstumsphase ermöglichen.

„Der Einstieg bei Apaton fühlt sich an, als würde ich eine Weltbühne betreten“, sagt Lyndsay Malchuk. „Es ist eine unglaubliche Chance, direkt mit Branchenführern in den Dialog zu treten, wachstumsstarke Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken und marktbewegende Informationen weltweit für Investoren zugänglich zu machen. Mein Fokus liegt darauf, die Stimmen zu verstärken, die die Zukunft der Kapitalmärkte gestalten.“

Mario Hose, Gründer von Apaton Finance, sieht in der Partnerschaft den Beginn einer neuen Ära: „Kanada ist nicht nur reich an Ressourcen, sondern auch an Ideen und Innovationen. Lyndsay verkörpert beides. Mit ihrer Expertise und Präsenz bringt sie eine authentische und fesselnde Dimension in unsere Berichterstattung. Dies ist mehr als nur eine Verstärkung unseres Teams – es ist ein Statement, wie wir die Zukunft des Finanzjournalismus gestalten wollen.“

Apaton Finance ist ein global agierendes Kommunikations- und Medienhaus mit Schwerpunkt auf Investor Relations und Kapitalmarktberichterstattung.

