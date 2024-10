Essen (ots) –

Kindern und Jugendlichen Momente der Freude schenken – das will DEICHMANN anlässlich seines 111-jährigen Jubiläums mit der Initiative „DEICHMANN bewegt: Herzenswünsche“. Gemeinsam mit engagierten, namhaften Kooperationspartnern wie CinemaxX, Europa Park oder dem 1. FC Köln erfüllt DEICHMANN dieses Jahr 1.111 Wünsche von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenssituationen. DEICHMANN setzt damit ein klares Zeichen im Sinne seines gesellschaftlichen Engagements. Ab heute, dem 1. Oktober, können sich junge Menschen bis 18 Jahre in benachteiligten Lebenslagen über die Website für bis zu drei Wünsche aus einer langen Wunschliste bewerben. Mehr Informationen unter www.deichmann-bewegt.de/deichmann-bewegt-herzenswuensche/.

In Deutschland sind mehr als 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut betroffen*. Für sie bleibt manches unerreicht und unerfüllt, das für andere Gleichaltrige selbstverständlich ist – sei es ein Zoobesuch, ein Tag im Wasserpark oder der Besuch eines Musicals. Mit der Initiative „Herzenswünsche“ möchte DEICHMANN diesen Kindern und Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihnen die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis ermöglichen. Aus diesem Grund werden zum 111. Jubiläum von DEICHMANN in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern, darunter auch Stage Entertainment, das Porsche Museum oder Jump House, 1.111 Wünsche erfüllt. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei: ein mitreißendes Spiel des 1. FC Köln Frauenteams, ein aufregender Familientag im Europapark oder eine brandneue Smartwatch von Xplora.

„Wir freuen uns sehr, den Geburtstag unseres Unternehmens mit einem Projekt zu feiern, das so vielen jungen Menschen Freude bereiten wird. DEICHMANN ist seit jeher sozial engagiert, und mit der Initiative ‚Herzenswünsche‘ setzen wir dieses Engagement auf besondere Weise fort“, sagt Christian Hinkel, Head of Corporate Communications der DEICHMANN SE. „Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir dazu beitragen, dass Kinderträume wahr werden.“

Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in benachteiligten Lebenssituationen unter www.deichmann-bewegt.de/deichmann-bewegt-herzenswuensche/ bewerben. Mit Unterstützung ihrer Erziehungsberechtigten können sie aus einer großen Auswahl an Wünschen wählen und sich für bis zu drei davon bewerben. Nach Prüfung der Teilnahmeberechtigung durch den Kooperationspartner Wunschpate werden die Gewinner innerhalb von vier bis sechs Wochen per Zufallsprinzip ausgewählt.

„DEICHMANN bewegt“: Drei besondere Initiativen im Jubiläumsjahr

Das Unternehmen muss dem Menschen dienen! DEICHMANN möchte nicht nur gute, bezahlbare Schuhe für alle garantieren. DEICHMANN will das Leben für seine Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und Menschen in Not besser machen. Dieser Purpose-Gedanke, den DEICHMANN seit Jahrzehnten lebt, ist der Kern der Unternehmensinitiative „DEICHMANN bewegt.“ Sie umfasst drei Projekte: „Deutschlands fitteste Grundschule“, „Die DEICHMANN-Mutmacher“, bei dem es um die Würdigung von sozial engagierten Kolleginnen und Kollegen geht, und die „Herzenswünsche“-Aktion.

Soziales Engagement gehört seit jeher zur DNA von DEICHMANN. Bereits über 50 Jahre lang unterstützt beispielsweise die DEICHMANN-Stiftung große Entwicklungs- und Hilfsprojekte im In- und Ausland und engagiert sich im Kampf gegen Kinderarmut.

*Statistisches Bundesamt (2024): Pressemeldung Nr. N033 vom 1. Juli 2024.

Original-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots