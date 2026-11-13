Verkehrsopfer-Weltgedenktag: Alle drei Stunden stirbt ein Mensch – DVR fordert Taten statt Beileidskarten

Berlin (ots) –

Anlässlich des Weltgedenktags für die Opfer des Straßenverkehrs am 15. November 2026 erinnert der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) an die 2.832 Menschen, die im Jahr 2025 auf Deutschlands Straßen ihr Leben verloren haben.

„Alle drei Stunden stirbt in Deutschland ein Mensch im Straßenverkehr. Alle elf Minuten wird ein Mensch schwer verletzt. Gleichzeitig garantiert unser Grundgesetz jedem Menschen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“, sagt Manfred Wirsch, Präsident des DVR. „Beileidsbekundungen können am heutigen Tag Trost spenden. Doch nur entschlossenes politisches Handeln kann künftig Menschenleben schützen. Deshalb dürfen wir jetzt nicht bei der Trauer stehenbleiben. Wir erwarten von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger, den Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern aller 16 Bundesländer sowie den Verantwortlichen auf kommunaler Ebene, den Mut zu den notwendigen Entscheidungen aufzubringen. Denn was heute beschlossen wird, kann morgen Menschenleben retten.“

Geschwindigkeit ist Hauptursache für tödliche Unfälle

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die häufigste Ursache für tödliche Verkehrsunfälle. 2025 starben 812 Menschen bei Unfällen, bei denen mindestens eine beteiligte Person die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten oder ihre Geschwindigkeit nicht an die Straßen- und Witterungsverhältnisse angepasst hatte. Das entspricht 29 Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten.

„Überhöhte Geschwindigkeit ist kein Kavaliersdelikt. Sie bedeutet im Straßenverkehr viel zu oft eine Entscheidung mit tödlichen Folgen“, betont Manfred Wirsch. „Angepasste Höchstgeschwindigkeiten gehören zu den wirksamsten, schnell umsetzbaren und vergleichsweise kostengünstigen Maßnahmen, um die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten zu senken.“

Tempolimits auf Landstraßen und Autobahnen verschärfen

Der DVR fordert Bund und Länder auf, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen mit einer Fahrbahnbreite von bis zu sechs Metern auf 80 km/h zu reduzieren. An Kreuzungen von Landstraßen soll Tempo 70 gelten. Auch auf besonders unfallträchtigen Landstraßenabschnitten muss die Höchstgeschwindigkeit abgesenkt werden. Darüber hinaus spricht sich der DVR dafür aus, die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf Autobahnen als zulässige Höchstgeschwindigkeit festzulegen. Auf besonders gut ausgebauten und nachweislich sicheren Autobahnabschnitten können auch höhere Tempolimits als 130 km/h möglich sein.

„Wie notwendig diese Maßnahmen sind, zeigen die Unfallzahlen. 2025 kamen 532 Menschen auf Landstraßen und 124 Menschen auf Autobahnen bei Geschwindigkeitsunfällen ums Leben“, sagt Manfred Wirsch. „Wir dürfen nicht hinnehmen, dass sich diese Zahlen Jahr für Jahr wiederholen. Angemessene Tempolimits können das Risiko schwerer und tödlicher Unfälle erheblich verringern. Es liegt in der Verantwortung von Bund und Ländern, diesen Schritt jetzt zu gehen.“

Tempo 30 in Städten konsequent umsetzen

Auch die Kommunen sind gefordert, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Einführung von Tempo 30 konsequent auszuschöpfen. Der DVR appelliert an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, im Umfeld von Spielplätzen, Kindergärten, Schulen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie an Schulwegen und Fußgängerüberwegen möglichst durchgängig Tempo 30 umzusetzen.

Zudem sollte die Möglichkeit des sogenannten Lückenschlusses genutzt werden: Liegen bereits zwei Tempo-30-Abschnitte vor, kann die dazwischenliegende Strecke auf einer Länge von bis zu 500 Metern in die Geschwindigkeitsreduzierung einbezogen werden. Ebenso können die Kommunen bei besonderen örtlichen Gefahrenlagen – beispielsweise einer Häufung von Verkehrsunfällen – die Einführung von Tempo 30 durchsetzen. Auch die Entwicklung kommunaler Tempo-30-Konzepte im Rahmen des Umweltschutzes bietet die Möglichkeit, die Geschwindigkeit systematisch und bedarfsgerecht zu reduzieren.

„Die Unfallzahlen zeigen, dass auch innerorts Handlungsbedarf besteht“, sagt Manfred Wirsch. „Im Jahr 2025 kamen 156 Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen innerhalb geschlossener Ortschaften ums Leben. Kommunen dürfen die Gefahr durch überhöhte Geschwindigkeit also nicht unterschätzen.“

Bundesregierung muss ihr eigenes Ziel erreichen

Der DVR setzt sich mit der Vision Zero für einen Straßenverkehr ein, in dem niemand getötet oder schwer verletzt wird. Auch die Bundesregierung hat sich im Verkehrssicherheitsprogramm 2021-2030 ein konkretes Ziel gesetzt: Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Menschen soll bis 2030 um 40 Prozent sinken.

„Die Politik ist auf dem besten Weg, dieses selbstgesteckte Ziel zu verfehlen“, sagt Manfred Wirsch. „Dabei hält sie mit Tempolimits einen entscheidenden Hebel in der Hand, um Menschenleben zu retten – und das vergleichsweise schnell und kostengünstig. Die 2.832 Verkehrstoten des vergangenen Jahres sind 2.832 Gründe, endlich zu handeln. Der Weltgedenktag darf nicht nur ein Tag des Erinnerns sein. Er muss auch ein Auftrag zum Handeln werden.“

Über den Weltgedenktag für die Opfer des Straßenverkehrs

Der Weltgedenktag für die Opfer des Straßenverkehrs wurde 1993 von der britischen Organisation RoadPeace, die sich für die Opfer von Straßenverkehrsunfällen einsetzt, ins Leben gerufen. Im Jahr 2005 erkannte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Gedenktag offiziell an. Er findet jährlich am dritten Sonntag im November statt.

Weiterführende Informationen

DVR-Beschlüsse

Sichere Knotenpunkte auf Landstraßen (2024) (https://www.dvr.de/ueber-uns/positionen-des-dvr/beschluesse/sichere-knotenpunkte-auf-landstrassen)

Generelle Tempolimits auf Bundesautobahnen (2020) (https://www.dvr.de/ueber-uns/positionen-des-dvr/beschluesse/generelle-tempolimits-auf-bundesautobahnen)

Pressefotos

Symbolfoto (https://drive.google.com/file/d/1k5R3UWA4vFd4sC-SesiC3c2ZXTYg5mzT/view?usp=drivesdk). Honorarfreie Nutzung bei Nennung des Bildnachweises: © Daniela Stanek, DVR

DVR-Präsident Manfred Wirsch (https://www.dvr.de/presse/pressefotos). Honorarfreie Nutzung bei Nennung des Bildnachweises: © Daniela Stanek, DVR / Erik Silvester Kaufmann, DVR

Über den DVR

Der DVR ist Deutschlands unabhängiger Vorreiter und Kompetenzträger in allen Belangen der Straßenverkehrssicherheit. Mit dem Ziel der Vision Zero („Alle kommen an. Niemand kommt um.“) setzt er sich für die gemeinsame Verantwortung aller Gesellschaftsgruppen ein, um den Straßenverkehr sicher zu machen. Durch die hohe Sachkenntnis und die Erfahrung seiner Mitglieder bildet der DVR ein effizientes Netzwerk für Verkehrssicherheit.

Pressekontakt:

Christoph Rieger

Pressesprecher

Abteilung Kommunikation

Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) e.V.

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Quelle: ots