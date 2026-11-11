Kraftstoffpreise: Super E10 wieder unter 2 Euro / Ölpreise weiter gefallen / Diesel verbilligt sich langsamer

München (ots) –

Die Preise für Benzin und Diesel sind weiter gefallen. Aktuelle Zahlen des ADAC zeigen: Ein Liter Super E10 kostet im Durchschnitt 1,978 Euro und ist damit rund 6,3 Cent billiger als noch in der Vorwoche. Damit liegt der Preis den fünften Tag in Folge unter der Zwei-Euro-Marke. Diesel kostet aktuell 2,217 Euro je Liter und ist im Wochenvergleich um 4,3 Cent günstiger.

Auch der Ölpreis hat in der vergangenen Woche stark nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zum gestrigen Handelsschluss rund 91 US-Dollar und ist damit in einer Woche um rund zwölf US-Dollar gefallen. Das macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Bei geopolitischen Krisen, wie der im Nahen Osten, können erneute Eskalationen und Angebotsengpässe die Preise jedoch auch rasch wieder steigen lassen.

Bei Super E10 zeigt sich der gesunkene Rohölpreis bereits deutlich an den Zapfsäulen, beim Diesel hingegen weniger stark und langsamer. Aus Sicht des ADAC erklären Großhandelspreise, Tankrabatt und Rohölpreise das weiterhin hohe Preisniveau auch unter Berücksichtigung der Diesel-Sondereffekte nicht vollständig. Hier besteht aus Sicht des ADAC noch deutlich Raum für Preissenkungen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App „ADAC Drive“: Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

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