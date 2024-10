Koblenz (ots) –

Der Alltag eines Millionärs im Krypto- und Devisenhandel klingt für viele wie ein Traum. Doch die Realität ist oft komplexer und herausfordernder, als man denkt. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, in den volatilen Märkten Fuß zu fassen und das Risiko von Verlusten ist hoch. Hinzu kommt, dass der Markt ständig im Wandel ist, was Flexibilität und regelmäßige Weiterbildung erfordert – Florian Sondershausen weiß das aus eigener Erfahrung.

„Ich habe mir den Weg vom jugendlichen Ebay-Händler zum Millionär erkämpft und lebe heute das Leben meiner Träume“, sagt Florian Sondershausen, Experte im Krypto- und Devisenhandel und Gründer eines Bildungsinstituts für Blockchain-Handel, das TÜV-Rheinland zertifiziert ist. „Das heißt aber nicht, dass ich nicht immer noch täglich intensive Stunden in unserem Trading-Büro verbringen muss.“ Mit seiner langjährigen Erfahrung im Krypto- sowie Devisenpaarhandel, unter Investierten und Tradern auch als Forex-Handel bekannt, hat er viele Strategien entwickelt, um erfolgreich zu sein. In diesem Beitrag gibt er Einblicke in das Leben eines Krypto-Millionärs und verrät, wie er diesen steinigen Weg gemeistert hat.

Mit Entschlossenheit zum Ziel

Den Grundstein für seinen Erfolg legte Sondershausen mit einer simplen, jedoch äußerst wirkungsvollen Strategie, die er bereits während seiner Zeit als Ebay-Händler perfektionierte: günstig kaufen und teuer verkaufen. „Dieses Prinzip habe ich einfach auf den Krypto- und Forex-Handel übertragen, auch wenn der Weg zum Millionär alles andere als einfach ist“, verrät der Experte.

Immer wieder sah er sich mit Widerständen aus seinem Umfeld konfrontiert, sei es durch Familie, Freunde oder Bekannte. Um diese Hindernisse zu überwinden, machte Florian Sondershausen einen harten Cut seines Umfeldes und konzentrierte sich ausschließlich auf das, was ihm wichtig war. „Wer erfolgreich sein will, muss an sich glauben. Aus dieser Entschlossenheit entstand auch mein Motto #ziehdurch: Gerade in schwierigen Zeiten hat mir dieser Gedanke dabei geholfen, meine Ziele konsequent zu verfolgen“, so Sondershausen.

Warum Disziplin und Durchhaltevermögen im Krypto- und Forex-Trading so wichtig sind

Trotz seines heutigen Erfolgs und der damit einhergehenden finanziellen Freiheit bleibt Florian Sondershausens Alltag von Disziplin und intensiven Arbeitsstunden geprägt. „Ich vergleiche meine tägliche Routine beim Trading gern mit dem Training im Fitnessstudio. Es geht nicht darum, stundenlang vor den Charts zu sitzen, sondern regelmäßig und diszipliniert weiterzuarbeiten“, erklärt der Experte seinen Arbeitsalltag. Im Durchschnitt widmet er täglich 30 bis 60 Minuten der Beobachtung der Märkte. „An manchen Tagen trade ich auch gar nicht. Diese flexible Herangehensweise hilft mir dabei, meine mentale und emotionale Balance zu bewahren – eine wichtige Voraussetzung für langfristige Gewinne am Krypto- und Forex-Markt.“

Für den erfahrenen Trader bilden Kontinuität, Disziplin und Durchhaltevermögen die fundamentalen Säulen des dauerhaften Erfolgs. Denn diese Eigenschaften ergänzen sich insbesondere in Zeiten, in denen der Handel mit Rückschlägen einhergeht. Gerade in solchen Momenten erweist es sich als unerlässlich, Ausgeglichenheit im Leben zu bewahren und die Motivation nicht zu verlieren. Ein unruhiges Privatleben spiegelt sich zwangsläufig auch im Trading wider. Daher legt der Experte großen Wert darauf, eine Balance zwischen seinem beruflichen und privaten Leben zu finden. Dieses Gleichgewicht ermöglicht es ihm, selbst in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren und profitabel zu bleiben.

Ständige Weiterbildung und neue Handelsstrategien garantieren den finanziellen Erfolg

Ein weiterer wesentlicher Aspekt seines Erfolgs ist die Bereitschaft zur Weiterbildung. „Kluge Entscheidungen kann ich nur treffen, wenn ich auf dem neuesten Stand bleibe und mich intensiv mit den Daten auseinandersetze“, betont Florian Sondershausen. So geben unter anderem Meinungen versierter Hedgefonds-Manager Aufschluss über aktuelle Trends, wobei der Experte davor warnt, diesen Äußerungen blind zu folgen. „Ich habe gelernt, zwischen sinnvollen Analysen und unsinnigen Statements zu unterscheiden. Märkte sind oft einfacher strukturiert, als man gemeinhin annimmt“, weiß der Krypto- und Forex-Händler. Die Kunst bestehe darin, Dinge nicht zu verkomplizieren. Sein Leitspruch „Keep it simple“ reflektiert diese Philosophie und hilft ihm, klare und effektive Entscheidungen zu treffen.

Im Laufe seiner Karriere entwickelte Sondershausen mehrere Handelsstrategien, die sich besonders für volatile Märkte eignen, darunter die THP-, DMT- und BOS-Strategie. Vor allem die BOS-Strategie erweist sich als äußerst effektiv in den Hauptmärkten London und New York. Sie ermöglicht es, die primären Liquiditätsströme geschickt abzuschöpfen und parallel zu den großen Banken und Hedgefonds zu agieren. So zeichnet sich diese Strategie durch Einfachheit und Effizienz aus und bietet eine solide Grundlage, um sowohl im Swing-Trading als auch im Day-Trading Gewinne zu erzielen. „Zu den grundlegenden Aspekten, die man im Trading stets im Griff haben muss, gehören das Verständnis der Marktstruktur, die Verwendung der richtigen Indikatoren und klar festgelegte Ein- und Ausstiegsstrategien“, führt Sondershausen aus. Ebenso wichtig sei ein gutes Risikomanagement: Es muss klar sein, wie viel man pro Trade zu gewinnen oder zu verlieren bereit ist.

Erfolgreich durch handfeste Strategien

Das Leben als Millionär im Krypto- und Forex-Handel mag nach außen hin glamourös erscheinen, doch hinter den Kulissen steht ein konsequenter und disziplinierter Ansatz, der Florian Sondershausen dorthin gebracht hat, wo er heute steht. Obwohl der Trader bereits viel erreicht hat, bleibt er seinen Prinzipien treu und arbeitet täglich daran, sich weiterzuentwickeln. „Mein Erfolg basiert nicht auf Zufall, sondern auf harter Arbeit, Disziplin und einer klaren Strategie. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass jeder, der bereit ist, an sich zu arbeiten und sich weiterzubilden, im Krypto- und Forex-Markt erfolgreich sein kann.“

