Coburg (ots) –

HUK-E-Barometer

Boom bei E-Autos hält an – Rentner steigen dreimal häufiger von Verbrennern auf E-Neuwagen um als 2025 und erhöhen damit ihre Quote deutlich stärker als andere Altersgruppen – Effekte der staatlichen E-Auto-Prämie werden sichtbar – Preisgünstigere Modelle stehen weiter im Fokus – Deutsche Marken geraten vor allem in Ostdeutschland ins Abseits

– Umstiege von Verbrennungsmotoren auf reine E-Autos erfolgen wie schon im Vorquartal doppelt so häufig wie 2025

– Besonders in Ostdeutschland steigen ältere Autofahrer ungewöhnlich stark auf vollelektrische Neuwagen um

– Die Beliebtheit deutscher Fabrikate sinkt, allerdings mit großen regionalen Unterschieden

– Bei gebrauchten E-Autos zeigt sich ein Rückgang

– Bereits etwas Fahrerfahrung sorgt für eine deutlich andere Einschätzung der Qualität von Elektroautos

Im dritten Quartal 2026 haben Autofahrer ab 65 Jahren dreimal so häufig ein Auto mit Verbrennungsmotor gegen ein fabrikneues reines Elektroauto eingetauscht wie im Jahr 2025. In mehr als jedem vierten Fall (28 %) stiegen die Rentner-Jahrgänge beim Fahrzeugwechsel auf ein neues E-Auto um. Im gesamten Vorjahr, als es keine staatliche Kaufprämie dafür gab, war das bei ihnen nicht einmal bei jedem zehnten Fahrzeugwechsel (9,4 %) der Fall. Besonders bemerkenswert: Der Zuwachs dieser Umstiegshäufigkeit bei den Senioren fällt damit höher aus als in anderen Altersgruppen und ist in Ostdeutschland sogar nochmals höher als im Westen.

Insgesamt bleibt die Umstiegshäufigkeit von Verbrenner- auf Elektromotoren, die das HUK-E-Barometer exklusiv für neue und gebrauchte Privatfahrzeuge in Deutschland messen kann, auch im dritten Quartal 2026 doppelt so hoch wie im Vorjahr (11,5 % gegenüber 5,5 % im Jahresverlauf 2025). Auffällig ist aber: Der zuletzt ebenfalls hohe Zuwachs bei Umstiegen auf gebrauchte E-Fahrzeuge ist deutlich abgeflacht. So machen bei allen Wechseln auf E-Autos elektrische Gebrauchtfahrzeuge aktuell nur 39 Prozent der Fälle aus, im Vorquartal waren es noch 50 Prozent.

Dr. Jörg Rheinländer, im Vorstand der HUK-COBURG zuständig für die Kfz-Versicherung: „Die staatliche Prämie für E-Autos seit Jahresbeginn 2026 ist auf bestimmte Einkommensgruppen begrenzt. Rentner und Pensionäre scheinen davon besonders stark profitieren zu können. Elektrische Gebrauchtwagen, die in der Anschaffung günstiger als E-Neuwagen sind, für die es aber keine Förderung gibt, fallen im dritten Quartal dagegen zurück. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist das schade. Denn der deutsche Kfz-Markt wird von Gebrauchtwagen dominiert: Rund 90 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge, etwa 45 Millionen, sind Privatfahrzeuge – nur etwa 10 Prozent entfallen auf gewerbliche Autos wie Dienst-, Flotten- oder Geschäftswagen.“

Erstaunliche E-Auto-Begeisterung der Älteren

„Grundsätzlich kommen für mich bei künftiger Anschaffung eines Autos nur noch reine Elektroautos in Frage.“ – seit Beginn des HUK-E-Barometers 2024 nehmen rund 4.000 Menschen ab 16 Jahre jedes Quartal zu dieser Aussage Stellung. Das Erstaunliche: Bis heute sind die über 65-Jährigen die Altersgruppe, die dieser Aussage am wenigsten zustimmt (durchschnittlich 14 % in 2026). Zugleich ist es auch die Altersgruppe, in der mit Abstand am häufigsten angeben wird, noch nie ein E-Auto selbst – auch nicht zur Probe – gefahren zu haben (82 %). Demnach hilft offenbar die staatliche Kaufförderung, diese Berührungsängste jetzt erheblich abzubauen. Denn das HUK-E-Barometer hat immer wieder gezeigt: Wer je ein E-Auto selbst gefahren hat – und sei es nur zur Probe -, hat ein fast doppelt höheres Kaufinteresse daran als diejenigen ohne jede E-Auto-Erfahrung (24 % zu 13 %). Das liegt auch daran, dass diejenigen, die auch nur einmal hinterm E-Auto-Steuer saßen, wichtige Qualitätskriterien wie Leistungsfähigkeit, Verlässlichkeit, Komfort oder Sicherheit deutlich besser bewerten als ohne eine solche Erfahrung.

Chinesische Marken weiter im Aufwind – deutsche Fabrikate verlieren

Wie im bisherigen Jahresverlauf 2026 schon zu beobachten, stehen beim Wechsel von Verbrennermotoren auf reine E-Autos preisgünstigere Modelle von Importmarken immer stärker im Fokus. Beispielhaft der chinesische Hersteller BYD: Mit einem aktuellen Anteil von 3,6 Prozent bei allen privaten Umstiegen auf elektrische Neuwagen liegt er nicht nur deutlich über dem Wert vor der staatlichen Kaufprämie (0,8 % in 2025). Er reicht damit bereits nahe an den Wert von Volkswagen heran, der bei aktuell 4,5 Prozent liegt. Zum Vergleich: Noch im vergangenen Jahr 2025 hatte VW einen fast doppelt so hohen Anteil (9,7 %). Setzt sich die Tendenz fort, scheint es eine Frage der Zeit bis BYD die deutsche Traditionsmarke überholt. Mit Leapmotor (derzeit 3,8 %) könnte das einer weiteren chinesischen Marke bundesweit bald gelingen. In Ostdeutschland ist das bereits heute der Fall (4,6 % Anteil von Leapmotor bei Umstiegen auf neue E-Autos gegenüber VW und BYD mit jeweils 3,4 %).

Auch insgesamt kommt es im Jahresverlauf 2026 bundesweit bei privat angeschafften Autos zu einer Verschiebung zulasten deutscher Fabrikate. So erreicht nur noch BMW einen Platz unter den TOP-3 bei Fahrzeugwechseln von Verbrenner- zu Elektromotoren. Tesla liegt inzwischen davor und auf Platz 1 – vorbeigezogen an der Marke Skoda, die nach Verlusten auf Platz 2 zurückgefallen ist. Die Kernmarke VW ist vom dritten Platz im Vorjahr sogar auf den zehnten Platz abgerutscht.

Delle im Gebrauchtwagenmarkt, Rekorde bei Neuwagen

Die Umstiege bei Privatpersonen von einem Verbrennungsmotor zu einem fabrikneuen E-Auto erreichen im 3. Quartal 2026 den bislang höchst gemessenen Rekordwert: In 29,9 Prozent aller Wechselfälle, in denen ein Neuwagen angeschafft wurde, war dies ein rein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug. Dagegen gab es bei Umstiegen auf E-Gebrauchtwagen einen deutlichen Rückgang. Im zweiten Quartal 2026 verliefen nach mehreren Anstiegen zuvor bereits 7,9 Prozent aller Fahrzeugwechsel bei Gebrauchtwagen hin zu einem reinen E-Gebrauchtwagen. Dieser deutliche Anstieg verlief parallel zur Spritpreisexplosion im Zuge des Iran-Krieges. Im 3. Quartal ist dieser Umstiegswert nun aber auf 5,8 Prozent gefallen, obwohl es keine Preiswende an der Zapfsäule gab. Die Besonderheit dieser Entwicklung unterstreicht auch ein Blick in die Vergangenheit: Seit Anfang 2024 stieg die Quote derjenigen, die bei Umstiegen auf Gebrauchtwagen einen reinen E-Antrieb bevorzugten, kontinuierlich und ohne Unterbrechung stetig an.

Dr. Jörg Rheinländer: „Wir haben in unseren Analysen keine Hinweise darauf, dass das Interesse der Autofahrer an elektrischen Gebrauchtwagen nachgelassen hat. Es deutet deshalb viel darauf hin, dass der Rückgang jetzt schlicht nun an der Verfügbarkeit passender E-Gebrauchtwagen gelegen hat.“

Junge Autofahrer unter 30 Jahren im Kommen

Mit Beginn der staatlichen Kaufförderung Anfang dieses Jahres ist die Gruppe der unter 30-Jährigen erstmals als nennenswerte Käufergruppe in Erscheinung getreten. Zwar sind die Wechselfälle von einem Verbrennungsmotor zum reinen E-Autos in dieser Altersgruppe noch immer vergleichsweise gering (2 % Anteil an allen Umstiegen). Dennoch kann der signifikant steigende Anteil seit Beginn des Jahres darauf hindeuten, dass die auf niedrigere Einkommen begrenzte E-Förderung auch unter jungen Autofahrern Wirkung zeigt.

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Weiteres Zahlenmaterial zum aktuellen HUK-E-Barometer unter

https://www.huk.de/e-barometer

Das HUK-E-Barometer basiert auf exklusiven Versicherungszahlen der HUK-COBURG und einer Online-Umfrage. Als größter deutscher Autoversicherer mit insgesamt 14,5 Millionen Fahrzeugen und einem Marktanteil von fast einem Viertel an privat zugelassenen Kraftfahrzeugen bietet die HUK-COBURG valide Daten für die Analyse der Verbreitung und Akzeptanz verschiedener Antriebsarten und entsprechender Fahrzeugwechsel.

Die zusätzlich erhobene repräsentative Umfrage wurde bundesweit durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov Deutschland. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage im YouGov Panel, an der 4103 Personen zwischen dem 04.08. und 29.8.2026 teilnahmen. Die Daten wurden mit den Quotenmerkmalen Alter und Geschlecht innerhalb der einzelnen Bundesländer erhoben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung in jedem einzelnen Bundesland ab 16 Jahren nach Alter und Geschlecht sowie für die Bevölkerung in Deutschland gesamt ab 16 Jahren nach Alter, Geschlecht und Region.

Die Medieninformation auf huk.de:

E-Barometer: Die Studie über Elektroautos (https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/huk-e-barometer-q3-2026.html)

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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Quelle: ots